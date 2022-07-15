Чтобы удачно приготовить блюдо, нужно знать и уметь комбинировать специи и продукты. Мы выбрали четырнадцать идеальных сочетаний, которые помогут вам на кухне.
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Сочетание ингредиентов, которые сведут с ума
- Корица + яблоки
Классическое сочетание, срабатывающее всегда. Неважно будь то десерт, соус или основное блюдо.
- Бекон + яйца
От этого сочетания выиграют любые блюда из яиц.
- Груша + голубой сыр
Это сочетание можно использовать в салатах и горячих блюдах.
Голубой сыр и мед / Фото Пинтерест
- Баранина + мята
Мяту добавляют в маринад или в соус. Она делает привычный кусок баранины нереально вкусным.
- Помидоры + чеснок + базилик
Летом сочетайте эти продукты в салатах и холодных закусках, а зимой – в горячих первых блюдах.
- Свёкла + орехи + козий сыр
Салаты, закуски, запеканки, гарниры – эти три ингредиента будут точны где угодно.
- Свинина + семена фенхеля
Если раздавить семена фенхеля, приправить им мясо – они приобретут необычный и изысканный вкус.
- Утка + апельсины
Используйте цедру апельсина как специю, а дольки в салате. На основе сока приготовьте вкусный соус или заправку.
Утка с апельсином / Фото Taste
- Дичь + можжевельник
Ягоды можжевельника усиливают аромат и вкус дичи. Блюдо с этим сочетанием заиграет новыми красками.
- Рыба + зелень фенхеля
Вкус зелени фенхеля более мягкий и нежный, если сравнивать его с укропом. Он придаст рыбе особый шарм.
- Картофель + мускатный орех
Сочетание этих двух ингредиентов станет уместным как в банальном пюре, так и в изысканной запеканке.
- Мясо + анис
Анис открывает глубокий вкус мяса и делает его особенным.
Мясо с анисом / Фото Team cuisine
- Сыр+мед+кедровые орехи
Из этих трех ингредиентов можно приготовить холодную закуску через мгновение. Окуньте сыр в мед и посыпьте орехами и все готово.
- Картофель + укроп
Нереально вкусное сочетание зелени и корнеплода. Кстати, его часто используют на украинской кухне.