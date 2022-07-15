Щоб вдало приготувати страву потрібно знати і вміти комбінувати спеції та продукти. Ми дібрали чотирнадцять ідеальних поєднань, які допоможуть вам на кухні.

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Поєднання інгредієнтів, які зведуть з розуму

Кориця + яблука

Класичне поєднання, яке спрацьовує завжди. Не важливо чи це десерт, соус, чи основна страва.

Бекон + яйця

Від цього поєднання виграють будь-які страви з яєць.

Груша + блакитний сир

Це поєднання можна використовувати в салатах та в гарячих стравах.



Блакитний сир та мед / Фото Пінтерест

Баранина + м'ята

М'яту додають до маринаду або в соус. Вона робить звичний шматок баранини нереально смачним.

Помідори + часник + базилік

Влітку поєднуйте ці продукти в салатах та холодних закусках, а взимку – в гарячих перших стравах.

Буряк + горіхи + козячий сир

Салати, закуски, запіканки, гарніри – ці три інгредієнти будуть влучними будь-де.

Свинина + насіння фенхелю

Якщо розчавити насіння фенхелю, приправити ним м'ясо – воно набуде незвичного та вишуканого смаку.

Качка + апельсини

Використайте цедру апельсина як спецію, а часточки в салаті. На основі соку приготуйте смачний соус або заправку.



Качка з апельсином / Фото Taste

Дичина + ялівець

Ягоди ялівцю посилюють аромат та смак дичини. Страва з цим поєднанням заграє новими барвами.

Риба + зелень фенхелю

Смак зелені фенхелю м'якіший та ніжніший, якщо порівнювати його з кропом. Він додасть рибі особливого шарму.

Картопля + мускатний горіх

Поєднання цих двох інгредієнтів стане доречним як в банальному пюре, так і у вишуканій запіканці.

М'ясо + аніс

Аніс відкриває глибокий смак м'яса та робить його особливим.



М'ясо з анісом / Фото Team cuisine

Сир + мед + кедрові горіхи

З цих трьох інгредієнтів можна приготувати холодну закуску за мить. Занурте сир в мед та посипте горіхами та все готово.

Картопля + кріп

Нереально смачне поєднання зелені та коренеплоду. До речі, його часто використовують в українській кухні.