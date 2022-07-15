Щоб вдало приготувати страву потрібно знати і вміти комбінувати спеції та продукти. Ми дібрали чотирнадцять ідеальних поєднань, які допоможуть вам на кухні.
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Поєднання інгредієнтів, які зведуть з розуму
- Кориця + яблука
Класичне поєднання, яке спрацьовує завжди. Не важливо чи це десерт, соус, чи основна страва.
- Бекон + яйця
Від цього поєднання виграють будь-які страви з яєць.
- Груша + блакитний сир
Це поєднання можна використовувати в салатах та в гарячих стравах.
Блакитний сир та мед / Фото Пінтерест
- Баранина + м'ята
М'яту додають до маринаду або в соус. Вона робить звичний шматок баранини нереально смачним.
- Помідори + часник + базилік
Влітку поєднуйте ці продукти в салатах та холодних закусках, а взимку – в гарячих перших стравах.
- Буряк + горіхи + козячий сир
Салати, закуски, запіканки, гарніри – ці три інгредієнти будуть влучними будь-де.
- Свинина + насіння фенхелю
Якщо розчавити насіння фенхелю, приправити ним м'ясо – воно набуде незвичного та вишуканого смаку.
- Качка + апельсини
Використайте цедру апельсина як спецію, а часточки в салаті. На основі соку приготуйте смачний соус або заправку.
Качка з апельсином / Фото Taste
- Дичина + ялівець
Ягоди ялівцю посилюють аромат та смак дичини. Страва з цим поєднанням заграє новими барвами.
- Риба + зелень фенхелю
Смак зелені фенхелю м'якіший та ніжніший, якщо порівнювати його з кропом. Він додасть рибі особливого шарму.
- Картопля + мускатний горіх
Поєднання цих двох інгредієнтів стане доречним як в банальному пюре, так і у вишуканій запіканці.
- М'ясо + аніс
Аніс відкриває глибокий смак м'яса та робить його особливим.
М'ясо з анісом / Фото Team cuisine
- Сир + мед + кедрові горіхи
З цих трьох інгредієнтів можна приготувати холодну закуску за мить. Занурте сир в мед та посипте горіхами та все готово.
- Картопля + кріп
Нереально смачне поєднання зелені та коренеплоду. До речі, його часто використовують в українській кухні.