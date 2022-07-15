Лучшие сочетания ингредиентов в блюдах: экспериментируйте правильно

Правильно приготовленные продукты в блюде только 50 процентов успеха, остальные 50 играют специи. О них мы сегодня и поговорим.

Чтобы удачно приготовить блюдо, нужно знать и уметь комбинировать специи и продукты. Мы выбрали четырнадцать идеальных сочетаний, которые помогут вам на кухне.

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Сочетание ингредиентов, которые сведут с ума

Корица + яблоки

Классическое сочетание, срабатывающее всегда. Неважно будь то десерт, соус или основное блюдо.

Бекон + яйца

От этого сочетания выиграют любые блюда из яиц.

Груша + голубой сыр

Это сочетание можно использовать в салатах и горячих блюдах.



Голубой сыр и мед / Фото Пинтерест

Баранина + мята

Мяту добавляют в маринад или в соус. Она делает привычный кусок баранины нереально вкусным.

Помидоры + чеснок + базилик

Летом сочетайте эти продукты в салатах и холодных закусках, а зимой – в горячих первых блюдах.

Свёкла + орехи + козий сыр

Салаты, закуски, запеканки, гарниры – эти три ингредиента будут точны где угодно.

Свинина + семена фенхеля

Если раздавить семена фенхеля, приправить им мясо – они приобретут необычный и изысканный вкус.

Утка + апельсины

Используйте цедру апельсина как специю, а дольки в салате. На основе сока приготовьте вкусный соус или заправку.



Утка с апельсином / Фото Taste

Дичь + можжевельник

Ягоды можжевельника усиливают аромат и вкус дичи. Блюдо с этим сочетанием заиграет новыми красками.

Рыба + зелень фенхеля

Вкус зелени фенхеля более мягкий и нежный, если сравнивать его с укропом. Он придаст рыбе особый шарм.

Картофель + мускатный орех

Сочетание этих двух ингредиентов станет уместным как в банальном пюре, так и в изысканной запеканке.

Мясо + анис

Анис открывает глубокий вкус мяса и делает его особенным.



Мясо с анисом / Фото Team cuisine

Сыр+мед+кедровые орехи

Из этих трех ингредиентов можно приготовить холодную закуску через мгновение. Окуньте сыр в мед и посыпьте орехами и все готово.

Картофель + укроп

Нереально вкусное сочетание зелени и корнеплода. Кстати, его часто используют на украинской кухне.