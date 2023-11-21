Давний рецепт дерунов с квашеной капустой: готовьте только так, иначе блюдо не получится

К хрустящим картофельным оладьям также можно добавить мясо. Или наслаждайтесь ими просто со сметаной или любым любимым соусом.
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Рецепт вкусных драников с квашеной капустой
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Картошку обожают почти все / Фото Unsplash
Приготовление:
- Квашеную капусту хорошо отожмите и измельчите.
- Лук и картофель почистьте и натрите на мелкую терку в миску.
- Добавьте квашеную капусту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Выкладывайте массу столовой ложкой в сковороду с разогретым маслом, формируя оладьи.
- Жарьте драники с обеих сторон по 3 – 4 минуты до хрустящей корочки.