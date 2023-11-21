Давній рецепт дерунів з квашеною капустою: готуйте лише так, бо інакше страва не вийде

До хрумких картопляних оладок також можна додати м'ясо. Або ж насолоджуйтеся ними просто зі сметаною чи будь-яким улюбленим соусом.
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Рецепт смачних дерунів з квашеною капустою
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Картоплю обожнюють майже всі / Фото Unsplash
Приготування:
- Квашену капусту добре відтисніть і подрібніть.
- Цибулю і картоплю почистьте і натріть на дрібну тертку в миску.
- Додайте квашену капусту, яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішайте.
- Викладайте масу столовою ложкою у пательню з розігрітою олією, формуючи оладки.
- Смажте деруни з обох боків по 3 – 4 хвилини до хрумкої скоринки.