Давний рецепт дерунов с квашеной капустой: готовьте только так, иначе блюдо не получится
21 ноября 2023, 17:50Читати новину українською
Источник:Shuba
Украинская кухня – богатая и разнообразная. Традиционные блюда имеют множество вариаций, в частности обычные драники станут еще вкуснее, если в них добавить квашеную капусту.
К хрустящим картофельным оладьям также можно добавить мясо. Или наслаждайтесь ими просто со сметаной или любым любимым соусом.
Идея для ужина Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью
Рецепт вкусных драников с квашеной капустой
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 250 граммов квашеной капусты;
– 6 картофелин;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 луковица;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– 80 миллилитров подсолнечного масла.
Картошку обожают почти все / Фото Unsplash
Приготовление:
- Квашеную капусту хорошо отожмите и измельчите.
- Лук и картофель почистьте и натрите на мелкую терку в миску.
- Добавьте квашеную капусту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Выкладывайте массу столовой ложкой в сковороду с разогретым маслом, формируя оладьи.
- Жарьте драники с обеих сторон по 3 – 4 минуты до хрустящей корочки.