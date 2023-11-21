Давний рецепт дерунов с квашеной капустой: готовьте только так, иначе блюдо не получится

Украинская кухня – богатая и разнообразная. Традиционные блюда имеют множество вариаций, в частности обычные драники станут еще вкуснее, если в них добавить квашеную капусту.

К хрустящим картофельным оладьям также можно добавить мясо. Или наслаждайтесь ими просто со сметаной или любым любимым соусом.

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Рецепт вкусных драников с квашеной капустой

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

– 250 граммов квашеной капусты;– 6 картофелин;– 1 яйцо;– 3 столовые ложки пшеничной муки;– 1 луковица;– соль и черный молотый перец по вкусу;– 80 миллилитров подсолнечного масла.



Картошку обожают почти все / Фото Unsplash

Приготовление:

Квашеную капусту хорошо отожмите и измельчите. Лук и картофель почистьте и натрите на мелкую терку в миску. Добавьте квашеную капусту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте. Выкладывайте массу столовой ложкой в сковороду с разогретым маслом, формируя оладьи. Жарьте драники с обеих сторон по 3 – 4 минуты до хрустящей корочки.