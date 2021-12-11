Старопольский пряник: готовим по старому рецепту Лилии Цвит

11 декабря 2021 , 22:16
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Источник:

ютуб Лилии Цвит

Если вы обожаете медовые пряники, попробуйте приготовить старопольский с повидлом. Он станет украшением праздничного стола.

Старопольский медовый пряник, или как его еще называют перник – вкусная домашняя выпечка, которую готовили в древности. Особенностью этого медовика является то, что после выпекания его разрезают и перемазывают сливовым или яблочным повидлом.

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Рецепт старопольского медового пряника с повидлом

  • Время: 2 часа
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 200 граммов меда;
– 2 сырых яйца;
– 70 граммов сахара;
– 50 граммов сметаны;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 чайная ложка корицы.
Дополнительно:
– 200 граммов повидла (сливовое или яблочное);
– 150 граммов шоколада;
– орехи.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте жидкий мед, сметану, масло и яйца, всыпьте сахар.
Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.

  1. Тщательно взбейте массу миксером.

  2. Отдельно смешайте соду, муку и молотую корицу.

  3. К жидким ингредиентам всыпьте сухие и перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно получиться, как густая сметана.

Скриншот из видео

  1. Переложите тесто на противень размером 25х14 сантиметров, предварительно накройте его пергаментом.

  2. Выпекайте медовик в разогретой до 160 – 170 градусов духовке 60 минут.

  3. Выньте медовик из формы и охладите. Далее следует разрезать его на две части.

  4. Смажьте его повидлом и накройте второй частью медовика.

  5. Растопите шоколад и смажьте им медовик, украсьте половинками грецких орехов.

  6. Оставьте на 30 минут, чтобы шоколад застыл.

Пряник готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления старопольского пряника с повидлом:

 

Автор: Богданна Рибак