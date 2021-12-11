Старопольский пряник: готовим по старому рецепту Лилии Цвит

Если вы обожаете медовые пряники, попробуйте приготовить старопольский с повидлом. Он станет украшением праздничного стола.

Старопольский медовый пряник, или как его еще называют перник – вкусная домашняя выпечка, которую готовили в древности. Особенностью этого медовика является то, что после выпекания его разрезают и перемазывают сливовым или яблочным повидлом.

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Рецепт старопольского медового пряника с повидлом

Время: 2 часа

2 часа Порции: 1

– 100 граммов сливочного масла;– 200 граммов меда;– 2 сырых яйца;– 70 граммов сахара;– 50 граммов сметаны;– 250 граммов муки;– 1 чайная ложка соды;– 1 чайная ложка корицы.Дополнительно:– 200 граммов повидла (сливовое или яблочное);– 150 граммов шоколада;– орехи.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте жидкий мед, сметану, масло и яйца, всыпьте сахар.

Тщательно взбейте массу миксером. Отдельно смешайте соду, муку и молотую корицу. К жидким ингредиентам всыпьте сухие и перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно получиться, как густая сметана.

, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.

Скриншот из видео

Переложите тесто на противень размером 25х14 сантиметров, предварительно накройте его пергаментом. Выпекайте медовик в разогретой до 160 – 170 градусов духовке 60 минут. Выньте медовик из формы и охладите. Далее следует разрезать его на две части. Смажьте его повидлом и накройте второй частью медовика. Растопите шоколад и смажьте им медовик, украсьте половинками грецких орехов. Оставьте на 30 минут, чтобы шоколад застыл.

Пряник готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления старопольского пряника с повидлом: