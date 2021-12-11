Старопольський медівник, або як його ще називають пєрнік – смачна домашня випічка, яку готували в давнину. Особливістю цього медівника є те, що після випікання його розрізають та перемащують сливовим або яблучним повидлом.
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Рецепт старопольського медівника з повидлом
- Час: 2 години
- Порції: 1
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте рідкий мед, сметану, масло та яйця, всипте цукор.
- Ретельно збийте масу міксером.
- Окремо змішайте соду, борошно та мелену корицю.
- До рідких інгредієнтів всипте сухі та перемішайте до однорідної консистенції. Тісто повинно вийти, як густа сметана.
Скріншот з відео
- Перекладіть тісто в деко розміром 25х14 сантиметрів, попередньо вкрийте його пергаментом.
- Випікайте медівник в розігрітій до 160 – 170 градусів духовці 60 хвилин.
- Вийміть медівник з форми та охолодіть. Далі слід розрізати його на дві частини.
- Змастіть його повидлом та прикрийте другою частиною медівника.
- Розтопіть шоколад та змастіть ним медівник, прикрасьте половинками волоських горіхів.
- Залишіть на 30 хвилин, щоб шоколад застиг.
Медівник готовий. Смачного!
Відеорецепт приготування старопольського медівника з повидлом: