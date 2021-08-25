Рождения запеканки связывают с французской кухней. Именно французы первыми начали готовить разнообразные вариации этого блюда. В Украине традиция и рецепты приготовления запеканок пришли примерно в XVIII веке.

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Молочная запеканка – очень простая и дешевая пища. Ее главными ингредиентами являются молоко и яйца. По особому старинному рецепту ее готовили в печи.

Рецепт молочного суфле

Это блюдо можно назвать первым суфле, которое готовили еще наши бабушки в деревнях. Такое лакомство лучше готовить порционно в горшках или маленьких формочках.

Время: 45 минут

Порций: 4



По рецептам наших бабушек / Фото Food and Mood

Ингредиенты:

1,3 литра молока

5 яиц;

соль по вкусу;

ягоды – для украшения.

Приготовление: