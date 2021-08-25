Рождения запеканки связывают с французской кухней. Именно французы первыми начали готовить разнообразные вариации этого блюда. В Украине традиция и рецепты приготовления запеканок пришли примерно в XVIII веке.

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Молочная запеканка – очень простая и дешевая пища. Ее главными ингредиентами являются молоко и яйца. По особому старинному рецепту ее готовили в печи.

Рецепт молочного суфле

Это блюдо можно назвать первым суфле, которое готовили еще наши бабушки в деревнях. Такое лакомство лучше готовить порционно в горшках или маленьких формочках.

Время: 45 минут
Порций: 4


По рецептам наших бабушек / Фото Food and Mood

Ингредиенты:

  • 1,3 литра молока
  • 5 яиц;
  • соль по вкусу;
  • ягоды – для украшения.

Приготовление:

  1. Яйца с молоком старательно взбейте с помощью миксера.
  2. Полученную смесь посолите по вкусу.
  3. Разлейте молочную массу по формочкам. Лучше выбирать сосуды с высокими бортами.
  4. Молочную массу в формах поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов.
  5. Выпекать нужно до золотистой корочки 15-20 минут.
  6. Готовое блюдо подают с джемом или свежими ягодами.