Народження запіканки пов’язують з французькою кухнею. Саме французи першими почали готувати різноманітні варіації цієї страви. В Україну традиція та рецепти приготування запіканок прийшли приблизно в XVIII столітті.

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Молочна запіканка – надзвичайно проста та дешева страва. Її головними інгредієнтами є молоко та яйця. За особливим старовинним рецептом її готували в печі.

Рецепт молочного суфле

Цю страву можна назвати першим суфле, яке готували ще наші бабусі у селах. Такий смаколик краще готувати порційно в горщиках або маленьких формочках.

Час: 45 хвилин

Порцій: 4



За рецептами наших бабусь / Фото Food and Mood

Інгредієнти:

1,3 літра молока;

5 яєць;

сіль до смаку;

ягоди – для прикраси.

Приготування: