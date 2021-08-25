Народження запіканки пов’язують з французькою кухнею. Саме французи першими почали готувати різноманітні варіації цієї страви. В Україну традиція та рецепти приготування запіканок прийшли приблизно в XVIII столітті.

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Молочна запіканка – надзвичайно проста та дешева страва. Її головними інгредієнтами є молоко та яйця. За особливим старовинним рецептом її готували в печі.

Рецепт молочного суфле

Цю страву можна назвати першим суфле, яке готували ще наші бабусі у селах. Такий смаколик краще готувати порційно в горщиках або маленьких формочках.

Час: 45 хвилин
Порцій: 4


За рецептами наших бабусь / Фото Food and Mood

Інгредієнти:

  • 1,3 літра молока;
  • 5 яєць;
  • сіль до смаку;
  • ягоди – для прикраси.

Приготування:

  1. Яйця з молоком старанно збийте за допомогою міксера.
  2. Отриману суміш посоліть до смаку.
  3. Розлийте молочну масу по формах. Краще обирати посудини з високими бортами.
  4. Молочну масу у формах поставте у духовку, розігріту до 190 градусів.
  5. Випікати потрібно до золотистої скоринки 15-20 хвилин.
  6. Готову страву подають із джемом або свіжими ягодами.