Древняя самобытность: рецепт молочной запеканки, который прошел сквозь века

В Украине издавна в почете блюда на основе яиц и молока. Сегодня мы предлагаем вам приготовить пышную молочную запеканку по рецепту наших бабушек.

Появление запеканки связывают с Францией. Именно французы первыми начали готовить разнообразные вариации этого блюда. В Украину традиция и рецепты запеканок (а точнее, суфле) пришли примерно в XVIII веке.

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Молочная запеканка – очень простое блюдо. Ее главные ингредиенты – молоко и яйца. Наши бабушки готовили эту вкуснятину в печи. Мы же будем делать запеканку порционно (в горшочках или маленьких формочках) в духовке.

Рецепт молочной запеканки

Время: 45 минут

Порций: 4



По рецептам наших бабушек / Фото Food and Mood

Ингредиенты:

1,3 литра молока

5 яиц;

соль – по вашему вкусу;

ягоды – для украшения.

Приготовление: