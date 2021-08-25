Древняя самобытность: рецепт молочной запеканки, который прошел сквозь века
Источник:Food and Mood
В Украине издавна в почете блюда на основе яиц и молока. Сегодня мы предлагаем вам приготовить пышную молочную запеканку по рецепту наших бабушек.
Появление запеканки связывают с Францией. Именно французы первыми начали готовить разнообразные вариации этого блюда. В Украину традиция и рецепты запеканок (а точнее, суфле) пришли примерно в XVIII веке.
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Молочная запеканка – очень простое блюдо. Ее главные ингредиенты – молоко и яйца. Наши бабушки готовили эту вкуснятину в печи. Мы же будем делать запеканку порционно (в горшочках или маленьких формочках) в духовке.
Рецепт молочной запеканки
Время: 45 минут
Порций: 4
По рецептам наших бабушек / Фото Food and Mood
Ингредиенты:
- 1,3 литра молока
- 5 яиц;
- соль – по вашему вкусу;
- ягоды – для украшения.
Приготовление:
- Яйца с молоком старательно взбейте с помощью миксера.
- Полученную смесь посолите по вкусу.
- Разлейте молочную массу по формочкам. Лучше выбирать сосуды с высокими бортами.
- Молочную массу в формах поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов.
- Выпекать нужно до золотистой корочки 15 – 20 минут.
- Готовое блюдо подают с джемом или свежими ягодами.