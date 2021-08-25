Древняя самобытность: рецепт молочной запеканки, который прошел сквозь века

25 августа 2021 , 09:45
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Источник:

Food and Mood

В Украине издавна в почете блюда на основе яиц и молока. Сегодня мы предлагаем вам приготовить пышную молочную запеканку по рецепту наших бабушек.

Появление запеканки связывают с Францией. Именно французы первыми начали готовить разнообразные вариации этого блюда. В Украину традиция и рецепты запеканок (а точнее, суфле) пришли примерно в XVIII веке.

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Молочная запеканка – очень простое блюдо. Ее главные ингредиенты – молоко и яйца. Наши бабушки готовили эту вкуснятину в печи. Мы же будем делать запеканку порционно (в горшочках или маленьких формочках) в духовке.

Рецепт молочной запеканки

Время: 45 минут
Порций: 4


По рецептам наших бабушек / Фото Food and Mood

Ингредиенты:

  • 1,3 литра молока
  • 5 яиц;
  • соль – по вашему вкусу;
  • ягоды – для украшения.

Приготовление:

  1. Яйца с молоком старательно взбейте с помощью миксера.
  2. Полученную смесь посолите по вкусу.
  3. Разлейте молочную массу по формочкам. Лучше выбирать сосуды с высокими бортами.
  4. Молочную массу в формах поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов.
  5. Выпекать нужно до золотистой корочки 15 – 20 минут.
  6. Готовое блюдо подают с джемом или свежими ягодами.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська