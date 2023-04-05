Стейк из цветной капусты под творожной корочкой – рецепт без мяса

Если вы не употребляете мясо, или просто хотите какое-нибудь крутое ресторанное блюдо у себя дома – этот рецепт для вас!

Стейки из цветной капусты под творожной корочкой по рецепту украинского шеф-повара Николая Люлька станет настоящим открытием не только для вас, но и для семьи.

Читайте также Итальянский вечер дома: как приготовить пасту Болоньезе с куриным фаршем и томатами

Это блюдо подойдет для тех, кто не употребляет мясо, станет оптимальным вариантом ужина во время диеты или низкокалорийного питания, или во время поста.

Достаточно готовить цветную капусту на пару или просто жарить в кляре, попробуйте что-нибудь новое и вы будете приятно удивлены.

Рецепт стейка из цветной капусты

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– кочан цветной капусты;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 4 зубчика чеснока;

– 6 столовых ложек масла;

– 80 граммов сыра пармезан;

– 160 граммов сыра моцарелла.

Приготовление:

Капусту нарезаем толщиной по 2 – 2,5 сантиметра. Те кусочки, которые не будут похожи на стейк используем также, они получатся так же вкусно.

В миске смешиваем измельченный чеснок, специи и масло. Смазываем одну сторону капусты маринадом и панируем в тертом пармезане.

Выкладываем пармезаном на пергамент. Смазываем вторую сторону капусты маринадом и посыпаем тертой моцареллой.

Ставим в разогретую духовку до 160 – 170 градусов и запекаем 25 – 30 минут.

Приятного аппетита!