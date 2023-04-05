Стейки з цвітної капусти під сирною скоринкою за рецептом українського шеф-кухаря Миколи Люлька стане справжнім відкриттям не тільки для вас, а й для родини.

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Ця страва підійде для тих хто не вживає м'яса, стане оптимальним варіантом вечері під час дієти чи низькокалорійного харчування, або під час посту.

Досить готувати цвітну капусту на пару чи просто смажити в клярі, спробуйте щось нове та ви будете приємно здивовані.

Рецепт стейка з цвітної капусти

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

– качан цвітної капусти;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 4 зубчики часнику;

– 6 столових ложок олії;

– 80 грамів сиру пармезан;

– 160 грамів сиру моцарела.

Приготування:

Капусту нарізаємо товщиною по 2 – 2,5 сантиметри. Ті шматочки, які не будуть схожі на стейк використовуємо також, вони вийдуть так само смачно.

В мисці поєднуємо подрібнений часник, спеції та олію. Змащуємо одну сторону капусти маринадом та паніруємо в тертому пармезані.

Викладаємо пармезаном на пергамент. Змащуємо другу сторону капусти маринадом та посипаємо тертою моцарелою.

Ставимо в розігріту духовку до 160 – 170 градусів та запікаємо 25 – 30 хвилин.

Смачного!