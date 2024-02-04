Легко и быстро: рецепт лучшего блюда из капусты от суперфиналистки "МастерШеф"
4 февраля 2024, 14:12Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Даже из обычной капусты можно приготовить вкусное и интересное блюдо. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом и убедитесь сами.
Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала, как сделать стейки из капусты. Особый соус сделает ее невероятной.
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Рецепт стейков из капусты
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– капуста;
– тимьян;
– оливковое масло;
– соль, перец по вкусу;
– 20 граммов масла;
– 1 столовая ложка меда;
– половина столовой ложки унаги;
– 50 граммов сыра фелата;
– 50 граммов арахиса;
– петрушка.
Приготовление:
- Отрежьте из середины 2 куска капусты толщиной 2 сантиметра. Посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и добавьте тимьян.
- Заверните в фольгу и запекайте при температуре 200 градусов в течение 45 минут.
- На сковороде хорошо разогрейте масло, мед и унаги. Обжарьте капусту по 1 – 2 минуты с каждой стороны.
- Измельчите орехи и сыр и выложите сверху на капусту. Полейте оливковым маслом и притрусите петрушкой.