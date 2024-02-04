Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла, як зробити стейки з капусти. Особливий соус зробить її неймовірною.
Буде смачно Рецепт, який точно вийде: готуємо ідеальні картопляні зрази з квашеною капустою
Рецепт стейків з капусти
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Відріжте зі середини 2 шматки капусти товщиною 2 сантиметри. Посоліть, поперчіть, полийте оливковою олією та додайте тим'ян.
- Загорніть у фольгу та запікайте при температурі 200 градусів упродовж 45 хвилин.
- На пательні добре розігрійте масло, мед та унагі. Обсмажте капусту по 1 – 2 хвилини з кожного боку.
- Подрібніть горіхи та сир і викладіть зверху на капусту. Полийте оливковою олією та притрусіть петрушкою.