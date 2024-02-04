Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла, як зробити стейки з капусти. Особливий соус зробить її неймовірною.

Буде смачно Рецепт, який точно вийде: готуємо ідеальні картопляні зрази з квашеною капустою

Рецепт стейків з капусти

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Відріжте зі середини 2 шматки капусти товщиною 2 сантиметри. Посоліть, поперчіть, полийте оливковою олією та додайте тим'ян.
  2. Загорніть у фольгу та запікайте при температурі 200 градусів упродовж 45 хвилин.
  3. На пательні добре розігрійте масло, мед та унагі. Обсмажте капусту по 1 – 2 хвилини з кожного боку.
  4. Подрібніть горіхи та сир і викладіть зверху на капусту. Полийте оливковою олією та притрусіть петрушкою.