Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала, как сделать стейки из капусты. Особый соус сделает ее невероятной.
Будет вкусно Рецепт, который точно получится: готовим идеальные картофельные зразы с квашеной капустой
Рецепт стейков из капусты
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Отрежьте из середины 2 куска капусты толщиной 2 сантиметра. Посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и добавьте тимьян.
- Заверните в фольгу и запекайте при температуре 200 градусов в течение 45 минут.
- На сковороде хорошо разогрейте масло, мед и унаги. Обжарьте капусту по 1 – 2 минуты с каждой стороны.
- Измельчите орехи и сыр и выложите сверху на капусту. Полейте оливковым маслом и притрусите петрушкой.