Эти зразы могут быть вкусным вариантом для тех, кто не ест мяса. Также их можно подать как гарнир к мясному блюду.

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Рецепт зразов из картофеля

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 килограмма картофеля;

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка соли;

– черный молотый перец по вкусу;

– 4 столовые ложки муки. Для начинки:

– 1 килограмм квашеной капусты;

– 50 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Помытый картофель отварите в мундире в течение 30 минут. В свою очередь, капусту протушите на растительном масле до мягкости. На это уйдет около 30 – 40 минут. Охлажденный сваренный картофель очистите от кожуры и перемелите на мясорубке. Добавьте яйца, соль, перец, муку и перемешайте до однородности. На рабочую поверхность насыпьте муку. Из картофельного теста скатайте шарики с помощью муки. Сделайте из них лепешки, выложите начинку из капусты, защепите края теста и сформируйте зразы. На сковороду налейте масло, хорошо разогрейте и выложите зразы. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки около 5 минут. Выложите готовые зразы на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.

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