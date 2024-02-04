Эти зразы могут быть вкусным вариантом для тех, кто не ест мяса. Также их можно подать как гарнир к мясному блюду.
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Рецепт зразов из картофеля
- Время: 1 час
- Порций: 10
Приготовление:
- Помытый картофель отварите в мундире в течение 30 минут. В свою очередь, капусту протушите на растительном масле до мягкости. На это уйдет около 30 – 40 минут.
- Охлажденный сваренный картофель очистите от кожуры и перемелите на мясорубке. Добавьте яйца, соль, перец, муку и перемешайте до однородности.
- На рабочую поверхность насыпьте муку. Из картофельного теста скатайте шарики с помощью муки. Сделайте из них лепешки, выложите начинку из капусты, защепите края теста и сформируйте зразы.
- На сковороду налейте масло, хорошо разогрейте и выложите зразы. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки около 5 минут.
- Выложите готовые зразы на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.