Стейк из салата ромен: подойдет и в пост, и к празднику

Не знаете, что приготовить, чтобы и Рождественский пост не нарушать, но и перекусить вкусно? Воспользуйтесь этим рецептом!

Мы привыкли часто употреблять в своем рационе блюда из мяса, но во время Рождественского поста христиане пытаются ограничить себя в употреблении этого продукта. Чтобы сытно и с пользой поесть, попробуйте этот рецепт овощного стейка.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом вкусного стейка из салата ромен, чтобы и вы могли убедиться в отличии такого блюда. Кулинар убеждает, что ни одна его вечеринка не обходится без этого блюда, особенно с барбекю.

Рецепт стейка из салата ромен

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

– салат ромен;– соль;– 20 граммов масла;– 50 граммов орехового соуса;– авокадо;– лук криспи (по желанию).

Приготовление:

Выбирайте для блюда маленькие кочаны салата ромен, так будет удобнее. Разрежьте их пополам вдоль, сбрызните маслом. Отправьте салат на гриль или на электрическое барбекю.

Обжаривайте с обеих сторон 5 – 10 минут.

Нарежьте очищенное авокадо тонкими ломтиками, выложите на тарелку. Полейте ореховым соусом.

Сверху выложите ромен, посыпьте солью и по желанию хрустящим луком во фритюре.

Пусть вкушает!

