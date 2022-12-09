Стейк из салата ромен: подойдет и в пост, и к празднику
9 декабря 2022, 10:56Читати новину українською
Источник:инстаграмм Николая Люлька
Не знаете, что приготовить, чтобы и Рождественский пост не нарушать, но и перекусить вкусно? Воспользуйтесь этим рецептом!
Мы привыкли часто употреблять в своем рационе блюда из мяса, но во время Рождественского поста христиане пытаются ограничить себя в употреблении этого продукта. Чтобы сытно и с пользой поесть, попробуйте этот рецепт овощного стейка.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом вкусного стейка из салата ромен, чтобы и вы могли убедиться в отличии такого блюда. Кулинар убеждает, что ни одна его вечеринка не обходится без этого блюда, особенно с барбекю.
Рецепт стейка из салата ромен
- Время: 25 минут
- Порции: 2
– салат ромен;
– соль;
– 20 граммов масла;
– 50 граммов орехового соуса;
– авокадо;
– лук криспи (по желанию).
Приготовление:
- Выбирайте для блюда маленькие кочаны салата ромен, так будет удобнее. Разрежьте их пополам вдоль, сбрызните маслом. Отправьте салат на гриль или на электрическое барбекю.
- Обжаривайте с обеих сторон 5 – 10 минут.
- Нарежьте очищенное авокадо тонкими ломтиками, выложите на тарелку. Полейте ореховым соусом.
- Сверху выложите ромен, посыпьте солью и по желанию хрустящим луком во фритюре.
Пусть вкушает!