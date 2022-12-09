Ми звикли часто вживати у своєму раціоні страви з м'яса, але під час Різдвяного посту християни намагаються обмежити себе у вживанні цього продукту. Щоб ситно і з користю попоїсти, спробуйте цей рецепт овочевого стейка.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом смачного стейку з салату ромен, аби й ви могли переконатися у відмінності такої страви. Кулінар переконує, що жодна його вечірка не обходиться без цієї страви, особливо з барбекю.

Рецепт стейка з салату ромен

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– салат ромен;

– сіль;

– 20 грамів олії;

– 50 грамів горіхового соусу;

– авокадо;

– цибуля кріспі (за бажанням).

Приготування:

Обирайте для страви маленькі качани салату ромен, так буде зручніше. Розріжте їх навпіл повздовж, збризніть олією. Відправте салат на гриль, або на електричне барбекю.

Обсмажуйте з обох сторін 5 – 10 хвилин.

Наріжте очищене авокадо тонкими скибками, викладіть на тарілку. Полийте горіховим соусом.

Зверху викладіть ромен, посипте сіллю та за бажанням хрумкою цибулею у фритюрі.

Нехай смакує!

