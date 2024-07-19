Вкуснее, чем голубцы: готовим фантастические стейки из капусты с фаршем
19 июля 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:Ольга Дорош
Стейки из капусты могут быть не только вегетарианскими. С фаршем и сливочным соусом они будут вкуснее, чем голубцы.
Однако готовятся они значительно проще. Такие стейки понравятся всем вашим родным.
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Стейки из капусты
- Время: 55 минут
- Порций: 4
– 1 средняя капуста;
– 500 граммов куриного фарша;
– 5 столовых ложек сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– специи, соль по вкусу;
– 30 – 40 граммов твердого сыра;
– большой помидор.
Смотрите, как готовить капустные стейки: видео
Приготовление:
- Помойте капусту и осторожно нарежьте ее на стейки толщиной примерно 1 сантиметр.
- Смешайте сметану, измельченный чеснок и специи. Щедро намажьте капустные стейки.
- На соус выложите порезанный кольцами помидор.
- В фарш добавьте соль, специи, хорошо перемешайте и отбейте. Выложите котлетами на помидор.
- Поставьте все в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Затем выньте, посыпьте тертым сыром и отправьте запекаться еще на минут 15 при 180 градусах.