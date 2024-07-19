Вкуснее, чем голубцы: готовим фантастические стейки из капусты с фаршем

19 июля 2024, 15:59
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Источник:

Ольга Дорош

Стейки из капусты могут быть не только вегетарианскими. С фаршем и сливочным соусом они будут вкуснее, чем голубцы.

Однако готовятся они значительно проще. Такие стейки понравятся всем вашим родным.

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Стейки из капусты

  • Время: 55 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 средняя капуста;
– 500 граммов куриного фарша;
– 5 столовых ложек сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– специи, соль по вкусу;
– 30 – 40 граммов твердого сыра;
– большой помидор.

Смотрите, как готовить капустные стейки: видео

Приготовление:

  1. Помойте капусту и осторожно нарежьте ее на стейки толщиной примерно 1 сантиметр.
  2. Смешайте сметану, измельченный чеснок и специи. Щедро намажьте капустные стейки.
  3. На соус выложите порезанный кольцами помидор.
  4. В фарш добавьте соль, специи, хорошо перемешайте и отбейте. Выложите котлетами на помидор.
  5. Поставьте все в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Затем выньте, посыпьте тертым сыром и отправьте запекаться еще на минут 15 при 180 градусах.

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Автор: Ольга Котів