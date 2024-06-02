Кабачковые драники готовятся просто элементарно. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

Стоит попробовать Настоящий хит этого лета: приготовьте кабачки с фаршем в кляре

Кабачковые драники с фаршем в кляре

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и почистите. Натрите на средней терке и отожмите лишний сок.
  2. Почистите лук и чеснок. Натрите их к кабачкам на мелкой терке.
  3. Добавьте яйца, муку, соль, перец и помытую, мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду с маслом и выложите массу ложкой, формируя оладьи. Осторожно переворачивайте лопаткой. Жарьте до золотистой корочки.
  5. Готовое блюдо подавайте со сметаной.