Кабачковые драники готовятся просто элементарно. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.
Стоит попробовать Настоящий хит этого лета: приготовьте кабачки с фаршем в кляре
Кабачковые драники с фаршем в кляре
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Кабачки помойте и почистите. Натрите на средней терке и отожмите лишний сок.
- Почистите лук и чеснок. Натрите их к кабачкам на мелкой терке.
- Добавьте яйца, муку, соль, перец и помытую, мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом и выложите массу ложкой, формируя оладьи. Осторожно переворачивайте лопаткой. Жарьте до золотистой корочки.
- Готовое блюдо подавайте со сметаной.