Кабачковые драники готовятся просто элементарно. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

Стоит попробовать Настоящий хит этого лета: приготовьте кабачки с фаршем в кляре

Кабачковые драники с фаршем в кляре

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 кабачка;

– 1 луковица;

– 2 яйца;

– 2 зубчика чеснока;

– 120 граммов муки;

– соль, перец, зелень, сметана, масло по вкусу.

Приготовление:

Кабачки помойте и почистите. Натрите на средней терке и отожмите лишний сок. Почистите лук и чеснок. Натрите их к кабачкам на мелкой терке. Добавьте яйца, муку, соль, перец и помытую, мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом и выложите массу ложкой, формируя оладьи. Осторожно переворачивайте лопаткой. Жарьте до золотистой корочки. Готовое блюдо подавайте со сметаной.

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