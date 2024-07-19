Проте готуються вони значно простіше. Такі стейки сподобаються всім вашим рідним.

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Стейки з капусти

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати капустяні стейки: відео

Приготування:

  1. Помийте капусту та обережно наріжте її на стейки товщиною приблизно 1 сантиметр.
  2. Змішайте сметану, подрібнений часник та спеції. Щедро намастіть капустяні стейки.
  3. На соус викладіть порізаний кільцями помідор.
  4. У фарш додайте сіль, спеції, добре перемішайте та відбийте. Викладіть котлетами на помідор.
  5. Поставте все в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Потім вийміть, посипте тертим сиром і відправте запікатися ще на хвилин 15 при 180 градусах.