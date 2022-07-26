В стиле три шоколада: рецепт чизкейка из творога, йогурта и ягодного пюре

Чизкейк, безусловно, вкусный и изысканный десерт, но как придать ему цвет? Украинская кондитерка Лиза Глинская предлагает приготовить его с разнообразными ягодными пюре, добавляющими свои краски в десерт.

Если вы ищете вкусный ягодный торт без выпечки – это рецепт для вас! Простая схема приготовления, доступных продуктов и всего несколько часов и десерт у вас на столе.

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Выберите форму для выпечки диаметром 20 сантиметров. Также по этому рецепту можно приготовить порционные пирожные.

Рецепт ягодного чизкейка

Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 6

– 180 граммов печенья;– 90 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме.

Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.

– 200 граммов смородинового пюре;– 80 граммов сахара;– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;– 150 граммов сыра;– 100 граммов сметаны или греческого йогурта.

Приготовление:

Залейте желатин прохладной водой.

Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.

Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.

Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.

Готовый крем залейте поверх песочного основания.

Отправьте торт в холодильник на 30 минут.

– 200 граммов малинового пюре;– 50 граммов сахара;– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;– 150 граммов сыра;– 100 граммов сметаны или йогурта.

Приготовление:

Залейте желатин прохладной водой.

Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.

Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.

Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.

Готовый крем залейте поверх смородинового пюре.

Отправьте торт в холодильник на 30 минут.

– 150 грамм клубничного пюре;– 50 миллилитров лаймового сока;– 80 граммов сахара;– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;– 150 граммов сыра;– 100 граммов сметаны или йогурта.

Приготовление:

Залейте желатин прохладной водой.

Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения.

Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.

Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.

Готовый крем залейте поверх малинового пюре.

Отправьте торт в холодильник на 3 часа.