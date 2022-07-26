В стиле три шоколада: рецепт чизкейка из творога, йогурта и ягодного пюре
26 июля 2022 , 11:13Читати новину українською
Источник:ютуб Лизы Глинской
Чизкейк, безусловно, вкусный и изысканный десерт, но как придать ему цвет? Украинская кондитерка Лиза Глинская предлагает приготовить его с разнообразными ягодными пюре, добавляющими свои краски в десерт.
Если вы ищете вкусный ягодный торт без выпечки – это рецепт для вас! Простая схема приготовления, доступных продуктов и всего несколько часов и десерт у вас на столе.
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Выберите форму для выпечки диаметром 20 сантиметров. Также по этому рецепту можно приготовить порционные пирожные.
Рецепт ягодного чизкейка
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 6
– 180 граммов печенья;
– 90 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме.
- Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.
– 200 граммов смородинового пюре;
– 80 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или греческого йогурта.
Приготовление:
- Залейте желатин прохладной водой.
- Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
- Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
- Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
- Готовый крем залейте поверх песочного основания.
- Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
– 200 граммов малинового пюре;
– 50 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или йогурта.
Приготовление:
- Залейте желатин прохладной водой.
- Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
- Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
- Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
- Готовый крем залейте поверх смородинового пюре.
- Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
– 150 грамм клубничного пюре;
– 50 миллилитров лаймового сока;
– 80 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или йогурта.
Приготовление:
- Залейте желатин прохладной водой.
- Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения.
- Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
- Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
- Готовый крем залейте поверх малинового пюре.
- Отправьте торт в холодильник на 3 часа.
- Ягодный чизкейк готов. Приятного тебе аппетита!