В стиле три шоколада: рецепт чизкейка из творога, йогурта и ягодного пюре

26 июля 2022 , 11:13
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Чизкейк, безусловно, вкусный и изысканный десерт, но как придать ему цвет? Украинская кондитерка Лиза Глинская предлагает приготовить его с разнообразными ягодными пюре, добавляющими свои краски в десерт.

Если вы ищете вкусный ягодный торт без выпечки – это рецепт для вас! Простая схема приготовления, доступных продуктов и всего несколько часов и десерт у вас на столе.

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Выберите форму для выпечки диаметром 20 сантиметров. Также по этому рецепту можно приготовить порционные пирожные.

Рецепт ягодного чизкейка

  • Время: 6 – 8 часов
  • Порции: 6
Ингредиенты песочного основания:
– 180 граммов печенья;
– 90 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме.
  1. Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.
Ингредиенты для творожного крема со смородиной:
– 200 граммов смородинового пюре;
– 80 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или греческого йогурта.

Приготовление:

  1. Залейте желатин прохладной водой.
  1. Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
  1. Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  1. Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  1. Готовый крем залейте поверх песочного основания.
  1. Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
Ингредиенты для творожного крема с малиной:
– 200 граммов малинового пюре;
– 50 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или йогурта.

Приготовление:

  1. Залейте желатин прохладной водой.
  1. Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
  1. Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  1. Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  1. Готовый крем залейте поверх смородинового пюре.
  1. Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
Ингредиенты для творожного крема с клубникой и лаймом:
– 150 грамм клубничного пюре;
– 50 миллилитров лаймового сока;
– 80 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или йогурта.

Приготовление:

  1. Залейте желатин прохладной водой.
  1. Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения.
  1. Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  1. Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  1. Готовый крем залейте поверх малинового пюре.
  1. Отправьте торт в холодильник на 3 часа.
  1. Ягодный чизкейк готов. Приятного тебе аппетита!
Автор: Богданна Рибак