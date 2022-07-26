Если вы ищете вкусный ягодный торт без выпечки – это рецепт для вас! Простая схема приготовления, доступных продуктов и всего несколько часов и десерт у вас на столе.

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Выберите форму для выпечки диаметром 20 сантиметров. Также по этому рецепту можно приготовить порционные пирожные.

Рецепт ягодного чизкейка

  • Время: 6 – 8 часов
  • Порции: 6

Приготовление:

  1. Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме.
  1. Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.

Приготовление:

  1. Залейте желатин прохладной водой.
  1. Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
  1. Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  1. Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  1. Готовый крем залейте поверх песочного основания.
  1. Отправьте торт в холодильник на 30 минут.

Приготовление:

  1. Залейте желатин прохладной водой.
  1. Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
  1. Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  1. Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  1. Готовый крем залейте поверх смородинового пюре.
  1. Отправьте торт в холодильник на 30 минут.

Приготовление:

  1. Залейте желатин прохладной водой.
  1. Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения.
  1. Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  1. Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  1. Готовый крем залейте поверх малинового пюре.
  1. Отправьте торт в холодильник на 3 часа.
  1. Ягодный чизкейк готов. Приятного тебе аппетита!