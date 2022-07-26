Якщо ви шукаєте смачний ягідний торт без випікання – цей рецепт для вас! Проста схема приготування, доступні продукти та всього кілька годин і десерт у вас на столі.
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Оберіть для випічки форму діаметром 20 сантиметрів. Також за цим рецептом можна приготувати порційні тістечка.
Рецепт ягідного чизкейка
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 6
Приготування:
- Перебийте печиво в крихту за допомогою блендера, або скалкою. Змішайте з розтопленим вершковим маслом та втрамбуйте у формі.
- Не забудьте вкрити борти форми ацетатною стрічкою.
Приготування:
- Залийте желатин холодною водою.
- Змішайте смородинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.
- Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
- Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
- Готовий крем залийте поверх пісочної основи.
- Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.
Приготування:
- Залийте желатин холодною водою.
- Змішайте малинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.
- Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
- Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
- Готовий крем залийте поверх смородинового пюре.
- Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.
Приготування:
- Залийте желатин холодною водою.
- Змішайте полуничне пюре з соком лайма та цукром, доведіть до кипіння.
- Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
- Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
- Готовий крем залийте поверх малинового пюре.
- Відправте торт в холодильник на 3 години.
- Ягідний чизкейк готовий. Смачного!