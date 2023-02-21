Воздушное и пышное суфле с фруктовыми нотками и нежной консистенцией можно приготовить на дому. Для этого не нужно быть кондитером или шеф-поваром, а лишь иметь немного желания, необходимые продукты и микроволновку.
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Рецепт суфле из творога и яблок
Приготовление:
- В емкости соедините творог, яйцо, сахар обычный и ванильный. Взбивайте все ингредиенты блендером до формирования однородной массы.
- Помойте яблоки, очистите и натрите на средней терке. Полейте их лимонным соком, чтобы не потемнели. Дайте яблокам хорошо пропитаться соком.
- Соедините творожную массу и яблоки, хорошо все перемешайте.
- Силиконовые формочки для кексов смажьте растительным маслом и заполните их готовой массой на 2/3 объема. Запекайте в микроволновке при мощности 750 Вт в течение 5 минут.
- Перед подачей посыпьте суфле сахарной пудрой.
По желанию сахар можно заменить на мед, тогда блюдо будет полезнее. Приятного аппетита!
Автор: студентка ЛНУ имени И. Франка Соломия Борух