Воздушное и пышное суфле с фруктовыми нотками и нежной консистенцией можно приготовить на дому. Для этого не нужно быть кондитером или шеф-поваром, а лишь иметь немного желания, необходимые продукты и микроволновку.

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Рецепт суфле из творога и яблок

Приготовление:

  • В емкости соедините творог, яйцо, сахар обычный и ванильный. Взбивайте все ингредиенты блендером до формирования однородной массы.
  • Помойте яблоки, очистите и натрите на средней терке. Полейте их лимонным соком, чтобы не потемнели. Дайте яблокам хорошо пропитаться соком.
  • Соедините творожную массу и яблоки, хорошо все перемешайте.
  • Силиконовые формочки для кексов смажьте растительным маслом и заполните их готовой массой на 2/3 объема. Запекайте в микроволновке при мощности 750 Вт в течение 5 минут.
  • Перед подачей посыпьте суфле сахарной пудрой.

По желанию сахар можно заменить на мед, тогда блюдо будет полезнее. Приятного аппетита!

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франка Соломия Борух