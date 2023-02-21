Воздушное и пышное суфле с фруктовыми нотками и нежной консистенцией можно приготовить на дому. Для этого не нужно быть кондитером или шеф-поваром, а лишь иметь немного желания, необходимые продукты и микроволновку.

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Рецепт суфле из творога и яблок

Ингредиенты: 400 граммов кисломолочного сыра;

1 яйцо;

2 яблока;

20 миллилитров лимонного сока;

20 граммов сахара;

10 граммов ванильного сахара;

20 миллилитров подсолнечного масла;

30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

В емкости соедините творог, яйцо, сахар обычный и ванильный. Взбивайте все ингредиенты блендером до формирования однородной массы.

Помойте яблоки, очистите и натрите на средней терке. Полейте их лимонным соком, чтобы не потемнели. Дайте яблокам хорошо пропитаться соком.

Соедините творожную массу и яблоки, хорошо все перемешайте.

Силиконовые формочки для кексов смажьте растительным маслом и заполните их готовой массой на 2/3 объема. Запекайте в микроволновке при мощности 750 Вт в течение 5 минут.

Перед подачей посыпьте суфле сахарной пудрой.

По желанию сахар можно заменить на мед, тогда блюдо будет полезнее. Приятного аппетита!

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франка Соломия Борух