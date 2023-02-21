Повітряне і пишне суфле з фруктовими нотками й ніжною консистенцією можна приготувати вдома. Для цього не потрібно бути кондитером чи шеф-кухарем, а лише мати трішки бажання, необхідні продукти та мікрохвильову піч.

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Рецепт суфле з домашнього сиру та яблук

Інгредієнти: 400 грамів кисломолочного сиру;

1 яйце;

2 яблука;

20 мілілітрів лимонного соку;

20 грамів цукру;

10 грамів ванільного цукру;

20 мілілітрів соняшникової олії;

30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

У посудині з'єднайте домашній сир, яйце, цукор звичайний та ванільний. Збивайте всі інгредієнти блендером до формування однорідної маси.

Помийте яблука, очистьте і натріть на середній тертці. Полийте їх лимонним соком, щоб не потемніли. Дайте яблукам добре просочитись соком.

З'єднайте сирну масу та яблука, добре все перемішайте.

Силіконові формочки для кексів змастіть олією і заповніть їх готовою масою на 2/3 об'єму. Запікайте в мікрохвильовій печі при потужності 750 Вт протягом 5 хвилин.

Перед подачею посипте суфле цукровою пудрою.

За бажанням, цукор можна замінити на мед, тоді страва буде кориснішою. Смачного!

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух