Повітряне і пишне суфле з фруктовими нотками й ніжною консистенцією можна приготувати вдома. Для цього не потрібно бути кондитером чи шеф-кухарем, а лише мати трішки бажання, необхідні продукти та мікрохвильову піч.

Цікаво Готуй без напруги: страви з курятини, на які знадобиться до 25 хвилин

Рецепт суфле з домашнього сиру та яблук

Приготування:

  • У посудині з'єднайте домашній сир, яйце, цукор звичайний та ванільний. Збивайте всі інгредієнти блендером до формування однорідної маси.
  • Помийте яблука, очистьте і натріть на середній тертці. Полийте їх лимонним соком, щоб не потемніли. Дайте яблукам добре просочитись соком.
  • З'єднайте сирну масу та яблука, добре все перемішайте.
  • Силіконові формочки для кексів змастіть олією і заповніть їх готовою масою на 2/3 об'єму. Запікайте в мікрохвильовій печі при потужності 750 Вт протягом 5 хвилин.
  • Перед подачею посипте суфле цукровою пудрою.

За бажанням, цукор можна замінити на мед, тоді страва буде кориснішою. Смачного!

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух