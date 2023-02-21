Суфле в микроволновке: быстрый и сладкий завтрак
21 февраля 2023, 10:04Читати новину українською
Источник:Stravy.net
Сладкое суфле из творога и яблок – это быстрый завтрак или перекус с легким и изысканным вкусом. Оно понравится как детям, так и взрослым. А на приготовление такого блюда вы потратите всего несколько минут.
Воздушное и пышное суфле с фруктовыми нотками и нежной консистенцией можно приготовить на дому. Для этого не нужно быть кондитером или шеф-поваром, а лишь иметь немного желания, необходимые продукты и микроволновку.
Интересно Готовь без напряжения: блюда из курятины, на которые понадобится до 25 минут
Рецепт суфле из творога и яблок
Ингредиенты:
- 400 граммов кисломолочного сыра;
- 1 яйцо;
- 2 яблока;
- 20 миллилитров лимонного сока;
- 20 граммов сахара;
- 10 граммов ванильного сахара;
- 20 миллилитров подсолнечного масла;
- 30 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- В емкости соедините творог, яйцо, сахар обычный и ванильный. Взбивайте все ингредиенты блендером до формирования однородной массы.
- Помойте яблоки, очистите и натрите на средней терке. Полейте их лимонным соком, чтобы не потемнели. Дайте яблокам хорошо пропитаться соком.
- Соедините творожную массу и яблоки, хорошо все перемешайте.
- Силиконовые формочки для кексов смажьте растительным маслом и заполните их готовой массой на 2/3 объема. Запекайте в микроволновке при мощности 750 Вт в течение 5 минут.
- Перед подачей посыпьте суфле сахарной пудрой.
По желанию сахар можно заменить на мед, тогда блюдо будет полезнее. Приятного аппетита!
Автор: студентка ЛНУ имени И. Франка Соломия Борух