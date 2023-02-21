Суфле в микроволновке: быстрый и сладкий завтрак

21 февраля 2023, 10:04
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Источник:

Stravy.net

Сладкое суфле из творога и яблок – это быстрый завтрак или перекус с легким и изысканным вкусом. Оно понравится как детям, так и взрослым. А на приготовление такого блюда вы потратите всего несколько минут.

Воздушное и пышное суфле с фруктовыми нотками и нежной консистенцией можно приготовить на дому. Для этого не нужно быть кондитером или шеф-поваром, а лишь иметь немного желания, необходимые продукты и микроволновку.

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Рецепт суфле из творога и яблок

Ингредиенты:

  • 400 граммов кисломолочного сыра;
  • 1 яйцо;
  • 2 яблока;
  • 20 миллилитров лимонного сока;
  • 20 граммов сахара;
  • 10 граммов ванильного сахара;
  • 20 миллилитров подсолнечного масла;
  • 30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  • В емкости соедините творог, яйцо, сахар обычный и ванильный. Взбивайте все ингредиенты блендером до формирования однородной массы.
  • Помойте яблоки, очистите и натрите на средней терке. Полейте их лимонным соком, чтобы не потемнели. Дайте яблокам хорошо пропитаться соком.
  • Соедините творожную массу и яблоки, хорошо все перемешайте.
  • Силиконовые формочки для кексов смажьте растительным маслом и заполните их готовой массой на 2/3 объема. Запекайте в микроволновке при мощности 750 Вт в течение 5 минут.
  • Перед подачей посыпьте суфле сахарной пудрой.

По желанию сахар можно заменить на мед, тогда блюдо будет полезнее. Приятного аппетита!

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франка Соломия Борух

Автор: Ірина Бенцак