Сухое варенье в народе часто называют "киевским". Его можно сделать из любых сочных фруктов, а его приготовление может стать интересным семейным занятием на выходные.

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Рецепт сухого варенья из яблок

Потрясающее лакомство / Фото Пошепки

Ингредиенты:

  • яблоки – 1 килограмм;
  • сахар – 300 грамм;
  • корица – 1 чайная ложка;
  • лимонная кислота – 0,5 чайной ложки.

Приготовление:

  1. Моем яблоки, удаляем сердцевины и нарезаем небольшими частицами. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  2. В отдельной тарелке смешиваем все сухие ингредиенты. Готовой смесью посыпаем яблоки.
  3. Запекаем яблоки при температуре 200 градусов 20 – 30 минут. Затем выставляем их из духовки и даем остыть.
  4. Застилаем противень пергаментной бумагой, посыпаем пудрой и перекладываем на него яблоки. Запекаем их 12 часов при температуре 40 градусов.
  5. Яблочные кусочки получатся сухими извне, но сочными и мягкими внутри. Хранить их следует в темном и прохладном месте, для этого можно использовать контейнеры.

Приятного аппетита!