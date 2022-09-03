Запекаем яблоки при температуре 200 градусов 20 – 30 минут. Затем выставляем их из духовки и даем остыть.

Запекаем яблоки при температуре 200 градусов 20 – 30 минут. Затем выставляем их из духовки и даем остыть.

Запекаем яблоки при температуре 200 градусов 20 – 30 минут. Затем выставляем их из духовки и даем остыть.

Застилаем противень пергаментной бумагой, посыпаем пудрой и перекладываем на него яблоки. Запекаем их 12 часов при температуре 40 градусов.

Застилаем противень пергаментной бумагой, посыпаем пудрой и перекладываем на него яблоки. Запекаем их 12 часов при температуре 40 градусов.

Застилаем противень пергаментной бумагой, посыпаем пудрой и перекладываем на него яблоки. Запекаем их 12 часов при температуре 40 градусов.