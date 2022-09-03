Сухое варенье в народе часто называют "киевским". Его можно сделать из любых сочных фруктов, а его приготовление может стать интересным семейным занятием на выходные.
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Рецепт сухого варенья из яблок
Потрясающее лакомство / Фото Пошепки
Ингредиенты:
- яблоки – 1 килограмм;
- сахар – 300 грамм;
- корица – 1 чайная ложка;
- лимонная кислота – 0,5 чайной ложки.
Приготовление:
- Моем яблоки, удаляем сердцевины и нарезаем небольшими частицами. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- В отдельной тарелке смешиваем все сухие ингредиенты. Готовой смесью посыпаем яблоки.
- Запекаем яблоки при температуре 200 градусов 20 – 30 минут. Затем выставляем их из духовки и даем остыть.
- Застилаем противень пергаментной бумагой, посыпаем пудрой и перекладываем на него яблоки. Запекаем их 12 часов при температуре 40 градусов.
- Яблочные кусочки получатся сухими извне, но сочными и мягкими внутри. Хранить их следует в темном и прохладном месте, для этого можно использовать контейнеры.
Приятного аппетита!