Сухе варення у народі часто називають "київським". Його можна зробити з будь-яких соковитих фруктів, а його приготування може стати цікавим сімейним заняттям на вихідні.

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Рецепт сухого варення з яблук

Приголомшливий смаколик / Фото Пошепки

Інгредієнти:

  • яблука – 1 кілограм;
  • цукор – 300 грамів;
  • кориця – 1 чайна ложка;
  • лимонна кислота – 0,5 чайної ложки.

Приготування:

  1. Миємо яблука, видаляємо серцевини та нарізаємо невеликими частинками. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером.
  2. В окремій тарілці змішуємо усі сухі інгредієнти. Готовою сумішшю посипаємо яблука.
  3. Запікаємо яблука при температурі 200 градусів 20 – 30 хвилин. Потім виставляємо їх з духовки та даємо охолонути.
  4. Застеляємо деко пергаментним папером, посипаємо пудрою та перекладаємо на нього яблука. Запікаємо їх 12 годин при температурі 40 градусів.
  5. Яблучні шматочки вийдуть сухими ззовні, але соковитими та м'якими усередині. Зберігати їх потрібно у темному та прохолодному місці, для цього можна використати контейнери.

Смачного!