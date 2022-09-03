Сухе варення у народі часто називають "київським". Його можна зробити з будь-яких соковитих фруктів, а його приготування може стати цікавим сімейним заняттям на вихідні.
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Рецепт сухого варення з яблук
Приголомшливий смаколик / Фото Пошепки
Інгредієнти:
- яблука – 1 кілограм;
- цукор – 300 грамів;
- кориця – 1 чайна ложка;
- лимонна кислота – 0,5 чайної ложки.
Приготування:
- Миємо яблука, видаляємо серцевини та нарізаємо невеликими частинками. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером.
- В окремій тарілці змішуємо усі сухі інгредієнти. Готовою сумішшю посипаємо яблука.
- Запікаємо яблука при температурі 200 градусів 20 – 30 хвилин. Потім виставляємо їх з духовки та даємо охолонути.
- Застеляємо деко пергаментним папером, посипаємо пудрою та перекладаємо на нього яблука. Запікаємо їх 12 годин при температурі 40 градусів.
- Яблучні шматочки вийдуть сухими ззовні, але соковитими та м'якими усередині. Зберігати їх потрібно у темному та прохолодному місці, для цього можна використати контейнери.
Смачного!