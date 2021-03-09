В материале SmachnoNews мы расскажем вам, как правильно выбирать, о вреде и пользе, калорийности сухофруктов.

Сушеные фрукты или ягоды богаты витаминами и микроэлементами. Употребление сухофруктов способствует укреплению иммунитета, улучшению состояния кожи, волос.

Читать также Сезонные продукты марта: чем лучше питаться в этом месяце

Финики содержат множество витаминов А, В, Е, кальций, магний, фосфор, железо, селен. Употребление сухофруктов улучшает иммунитет, работу сердечно-сосудистой системы. В финиках – 280 калорий на 100 граммов.

Курага – сушеные абрикосы без косточек, содержащие витамин В5, фосфор, калий, каротин. Курага помогает сжигать жир, укрепляет работу сердца. На 100 граммов – 240 калорий.

Изюм богат витаминами В1, В2, А, содержит кальций, магний. Сушеный виноград употребляют для укрепления работы нервной системы, сердечно-сосудистой системы, нормализации давления.

Инжир очищает кишечник, нормализует работу щитовидной железы. 249 калорий на 100 граммов.

Чернослив – природный антиоксидант. Нормализует давление, работу желудочно-кишечного тракта, почек и печени. В сушеных плодах слив 264 калорий на 100 граммов.

Финики, изюм/ Фото Рexels

– вред и польза сухофруктов

Во время сушки из фруктов испаряется вода, а сахар остается. Сушеные фрукты высококалорийные. Поэтому стоит употреблять сухофрукты в умеренных количествах. Не более 2-4 штук разных видов в день.

Нельзя употреблять сухофрукты лицам, у которых аллергия на фрукты, сахарный диабет и проблемы с желудочно-кишечным трактом и беременным. Лучше проконсультироваться с врачом.

– как выбирать сухофрукты

Сухофрукты могут обрабатываться химическими веществами и иметь "привлекательный" блеск. При покупке сухофруктов обращайте внимание на надпись "биопродукция", высушенных естественным путем. Обязательно перед употреблением сухофрукты залейте кипятком и тщательно промойте.

В кулинарии используют сухофрукты в приготовлении каш на завтрак, выпечки, тортов.