У матеріалі SmachnoNews ми розповімо вам, як правильно обирати, користь та шкоду вживання та калорійність сухофруктів.

Сушені фрукти або ягоди – джерело вітамінів та мікроелементів. Вживання сухофруктів сприяє зміцненню імунітету, покращення стану шкіри, волосся.

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Фініки містять безліч вітамінів А, В, Е, кальцій, магній, фосфор, залізо, селен. Вживання сухофруктів покращує імунітет, роботу серцево-судинної системи. У фініках – 280 калорій на 100 грамів.

Курага – сушені абрикоси без кісточок, що містять вітамін В5, фосфор, калій, каротин. Курага допомагає спалювати жир, зміцнює роботу серця. На 100 грамів – 240 калорій.

Родзинки багаті вітамінами В1, В2, А, кальцій, магній. Сушений виноград вживають для зміцнення роботи нервової системи, серцево-судинної системи, нормалізує тиск.

Інжир очищує кишківник, нормалізує роботу щитовидної залози. 249 калорій на 100 грамів.

Чорнослив – природний антиоксидант. Нормалізує тиск, роботу кишково-шлункового тракту, нирок та печінки. У сушених плодах слив 264 калорій на 100 грамів.

Фініки, родзинки/ Фото Рexels

– шкода та користь сухофруктів

Під час сушіння із фруктів випаровується вода, а цукор залишається. Сушені фрукти висококалорійні. Тому варто вживати сухофрукти у помірних кількостях. Не більше 2-4 штук різних видів на день.

Не можна вживати сухофрукти особам, у яких алергія на фрукти, цукровий діабет та проблеми з кишково-шлунковим трактом та вагітним. Найкраще проконсультуватися з лікарем.

– як обирати сухофрукти

Сухофрукти можуть оброблятися хімічними речовинами і мати "привабливий" блиск. При купівлі сухофруктів звертайте увагу на напис "біопродукція", які висушені природнім шляхом. Обов'язково перед вживанням сухофрукти залийте окропом і ретельно промийте.

В кулінарії використовують сухофрукти у приготуванні каші на сніданки, випічки, тортів.