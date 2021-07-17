Суп из авокадо с йогуртом в жару: простой рецепт

17 июля 2021 , 16:05
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Источник:

24 канал

В жару не надо проводить много времени на кухне. Суп из авокадо с йогуртом – отличная идея на обед или ужин. Мы подготовили для вас простой рецепт первого блюда, которое вы с легкостью приготовите дома.

Легкий и питательный суп готовят из авокадо, огурцов, с добавлением натурального йогурта. Суп подают охлажденным.

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К блюду добавляйте любимые специи, зелень, базилик. Также – орехи, тыквенные семечки или кунжут.

Как приготовить суп из авокадо

  • Время: 1 час
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 107 ккал
Ингредиенты:
– 400 миллилитров натурального йогурта;
– 2 авокадо;
– 2 – 3 огурца;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– петрушка;
– перец;
– соль.
  1. Помойте авокадо, очистите от кожуры и косточек, нарежьте ломтиками.

Авокадо / Фото Pexels

  1. Огурцы помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
  2. В чашу блендера выложите авокадо, огурцы, добавьте лимонный сок, оливковое масло, взбейте до однородной консистенции.
  3. Далее – влейте йогурт, добавьте соль, перец, снова взбейте.
  4. Суп отправьте в холодильник на один час.

Петрушка / Фото Unsplash

  1. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Суп / Фото Pexels

  1. Разлейте суп по тарелкам, задекорируйте петрушкой. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева