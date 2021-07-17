Суп из авокадо с йогуртом в жару: простой рецепт
17 июля 2021 , 16:05Читати новину українською
Источник:24 канал
В жару не надо проводить много времени на кухне. Суп из авокадо с йогуртом – отличная идея на обед или ужин. Мы подготовили для вас простой рецепт первого блюда, которое вы с легкостью приготовите дома.
Легкий и питательный суп готовят из авокадо, огурцов, с добавлением натурального йогурта. Суп подают охлажденным.
Читайте также Что такое таратор: простой рецепт холодного блюда
К блюду добавляйте любимые специи, зелень, базилик. Также – орехи, тыквенные семечки или кунжут.
Как приготовить суп из авокадо
- Время: 1 час
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 107 ккал
– 400 миллилитров натурального йогурта;
– 2 авокадо;
– 2 – 3 огурца;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– петрушка;
– перец;
– соль.
- Помойте авокадо, очистите от кожуры и косточек, нарежьте ломтиками.
Авокадо / Фото Pexels
- Огурцы помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- В чашу блендера выложите авокадо, огурцы, добавьте лимонный сок, оливковое масло, взбейте до однородной консистенции.
- Далее – влейте йогурт, добавьте соль, перец, снова взбейте.
- Суп отправьте в холодильник на один час.
Петрушка / Фото Unsplash
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Суп / Фото Pexels
- Разлейте суп по тарелкам, задекорируйте петрушкой. Приятного аппетита!