Легкий та поживний суп готують з авокадо, огірків, з додаванням натурального йогурту. Суп подають охолодженим.
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До страви додавайте улюблені спеції, зелень, базилік. Також – горіхи, гарбузове насіння або кунжут.
Як приготувати суп з авокадо
- Час: 1 година
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 107 ккал
- Помийте авокадо, почистіть від шкірки та кісточок, наріжте скибочками.
Авокадо/ Фото Pexels
- Огірки помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- У чашу блендера викладіть авокадо, огірки, додайте лимонний сік, оливкову олію, збийте до однорідної консистенції.
- Далі – влийте йогурт, додайте сіль, перець, знову збийте.
- Суп відправте у холодильник на одну годину.
Петрушка/ Фото Unsplash
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Суп/ Фото Pexels
- Розлийте суп у тарілки, задекоруйте петрушкою. Смачного!