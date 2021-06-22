Таратор – национальное блюдо болгарской кухни. Суп готовят из кислого молока или йогурта с добавлением огурцов, чеснока, уксуса, растительного масла и укропа, который подают холодным.
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Холодное первое блюдо готовят в летние жаркие дни. Также в блюда добавляют измельченные в крошку грецкие орехи для загустения. Иногда кислое молоко заменяют водой, кефиром, йогуртом и добавляют лед.
Похожий по рецепту суп популярен в Албании, Македонии и Турции.
Как приготовить таратор
- Время: 2 час 15 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 149 ккал
- Чеснок очистите. В ступе измельчите чеснок с орехами, добавьте соль, перец.
Чеснок / Фото Pexels
- Укроп помойте, измельчите ножом.
- Огурцы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
Огурцы / Фото Unsplash
- В кастрюлю выложите огурцы, укроп, чеснок с орехами, добавьте кефир, перемешайте. Если суп слишком густой – добавьте кипяченую холодную воду, поставьте в холодильник на 2 часа.
Холодный суп с огурцом / Фото Freepik
- Готовый суп задекорируйте измельченным укропом, ломтиком огурца. Приятного аппетита!