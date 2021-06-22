Таратор – национальное блюдо болгарской кухни. Суп готовят из кислого молока или йогурта с добавлением огурцов, чеснока, уксуса, растительного масла и укропа, который подают холодным.

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Холодное первое блюдо готовят в летние жаркие дни. Также в блюда добавляют измельченные в крошку грецкие орехи для загустения. Иногда кислое молоко заменяют водой, кефиром, йогуртом и добавляют лед.

Таратор в переводе – холодный суп. В Болгарии блюдо называют – кислое молоко (кисель мляко).

Похожий по рецепту суп популярен в Албании, Македонии и Турции.

Как приготовить таратор

Время: 2 час 15 минут

2 час 15 минут Порции: 2

2 Калорийность на 100 граммов: 149 ккал

Ингредиенты:

– 450 миллилитров кефира 1 – 2,5%;

– 2 – 3 огурца;

– 3 зубчика чеснока;

– пучок укроп;

– 1/2 стакана орехов;

– 100 миллилитров кипяченой воды;

– перец;

– соль.

Чеснок очистите. В ступе измельчите чеснок с орехами, добавьте соль, перец.

Чеснок / Фото Pexels

Укроп помойте, измельчите ножом. Огурцы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.

Огурцы / Фото Unsplash

В кастрюлю выложите огурцы, укроп, чеснок с орехами, добавьте кефир, перемешайте. Если суп слишком густой – добавьте кипяченую холодную воду, поставьте в холодильник на 2 часа.

Холодный суп с огурцом / Фото Freepik