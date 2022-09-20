Чернослив стал привычным приложением для мясных блюд, он придает им сладости и аромат дымка. Горячий суп из двух видов мяса и черносливом – отличный способ поднять настроение и согреться в осеннюю дождливую погоду.

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Для этого супа нужно очень мало привычных ингредиентов, поэтому будьте готовы, что он станет частым гостем на вашем столе.

Рецепт супа с черносливом

Время: 45 минут

Порций: 4

Особый вкус для любого блюда / Фото unsplash

Ингредиенты:

куриное филе – 150 грамм;

говядина – 150 грамм;

лук – 1 штука;

морковь – 1 штука;

корень сельдерея – 50 грамм;

картофель – 2 штуки;

чернослив – 100 грамм;

зеленый горошек – 150 грамм;

вода – 1 литр;

соль, перец – по вкусу;

сметана – по желанию при подаче.

Приготовление: