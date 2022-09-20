Чорнослив став звичним додатком для м'ясних страв, він додає їм солодкуватості та аромату димку. Гарячий суп із двох видів м'яса та чорносливом – чудовий спосіб підняти собі настрій та зігрітися в осінню дощову погоду.
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Для цього супу потрібно дуже мало звичних інгредієнтів, тому будьте готовими, що він стане частим гостем на вашому столі.
Рецепт супу з чорносливом
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Особливий смак для будь-якої страви / Фото unsplash
Інгредієнти:
- куряче філе – 150 грамів;
- яловичина – 150 грамів;
- цибуля – 1 штука;
- морква – 1 штука;
- корінь селери – 50 грамів;
- картопля – 2 штуки;
- чорнослив – 100 грамів;
- зелений горошок – 150 грамів;
- вода – 1 літр;
- сіль, перець – до смаку;
- сметана – за бажанням при подачі.
Приготування:
- Очищаємо м'ясо від плівки та зайвого жиру та перекладаємо у каструлю.
- Чистимо селеру та моркву, нарізаємо довільними шматочками. Цибулю очищуємо від лушпиння та нарізаємо хрест навхрест. Додаємо овочі у каструлю до м'яса.
- Заливаємо м'ясо та овочі водою, солимо, перчимо та варимо 25 – 30 хвилин.
- Овочі та м'ясо виймаємо, бульйон проціджуємо та повертаємо у каструлю.
- Ріжемо м'ясо дрібними шматочками та повертаємо у бульйон, також додаємо порізану кубиками картоплю та чорнослив. За кілька хвилин до того, як картопля буде готова, додаємо зелений горошок.
- Подаємо до столу гарячим, за бажанням можна приправити сметаною.