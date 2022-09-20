Согреваемся в дождь: рецепт супа с особым ингредиентом

20 сентября 2022 , 20:17
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Источник:

сайт Евгения Клопотенко

Когда на улице льет дождь, всегда хочется порадовать себя чем-нибудь горяченьким. Особенно в осеннюю погоду вкусен суп, а тем более приготовленный по необычному рецепту.

Чернослив стал привычным приложением для мясных блюд, он придает им сладости и аромат дымка. Горячий суп из двух видов мяса и черносливом – отличный способ поднять настроение и согреться в осеннюю дождливую погоду.

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Для этого супа нужно очень мало привычных ингредиентов, поэтому будьте готовы, что он станет частым гостем на вашем столе.

Рецепт супа с черносливом

Время: 45 минут

Порций: 4

Особый вкус для любого блюда / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • куриное филе – 150 грамм;
  • говядина – 150 грамм;
  • лук – 1 штука;
  • морковь – 1 штука;
  • корень сельдерея – 50 грамм;
  • картофель – 2 штуки;
  • чернослив – 100 грамм;
  • зеленый горошек – 150 грамм;
  • вода – 1 литр;
  • соль, перец – по вкусу;
  • сметана – по желанию при подаче.

Приготовление:

  1. Очищаем мясо от пленки и лишнего жира и перекладываем в кастрюлю.
  2. Чистим сельдерей и морковь, нарезаем произвольными кусочками. Лук очищаем от шелухи и нарезаем крест крест-накрест. Добавляем овощи в кастрюлю к мясу.
  3. Заливаем мясо и овощи водой, солим, перчим и варим 25 – 30 минут.
  4. Овощи и мясо вынимаем, процеживаем бульон и возвращаем в кастрюлю.
  5. Режем мясо мелкими кусочками и возвращаем в бульон, добавляем порезанный кубиками картофель и чернослив. За несколько минут до того, как картофель будет готов, добавляем зеленый горошек.
  6. Подаем к столу горячим, по желанию можно приправить сметаной.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська