Согреваемся в дождь: рецепт супа с особым ингредиентом
20 сентября 2022 , 20:17Читати новину українською
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Когда на улице льет дождь, всегда хочется порадовать себя чем-нибудь горяченьким. Особенно в осеннюю погоду вкусен суп, а тем более приготовленный по необычному рецепту.
Чернослив стал привычным приложением для мясных блюд, он придает им сладости и аромат дымка. Горячий суп из двух видов мяса и черносливом – отличный способ поднять настроение и согреться в осеннюю дождливую погоду.
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Для этого супа нужно очень мало привычных ингредиентов, поэтому будьте готовы, что он станет частым гостем на вашем столе.
Рецепт супа с черносливом
Время: 45 минут
Порций: 4
Особый вкус для любого блюда / Фото unsplash
Ингредиенты:
- куриное филе – 150 грамм;
- говядина – 150 грамм;
- лук – 1 штука;
- морковь – 1 штука;
- корень сельдерея – 50 грамм;
- картофель – 2 штуки;
- чернослив – 100 грамм;
- зеленый горошек – 150 грамм;
- вода – 1 литр;
- соль, перец – по вкусу;
- сметана – по желанию при подаче.
Приготовление:
- Очищаем мясо от пленки и лишнего жира и перекладываем в кастрюлю.
- Чистим сельдерей и морковь, нарезаем произвольными кусочками. Лук очищаем от шелухи и нарезаем крест крест-накрест. Добавляем овощи в кастрюлю к мясу.
- Заливаем мясо и овощи водой, солим, перчим и варим 25 – 30 минут.
- Овощи и мясо вынимаем, процеживаем бульон и возвращаем в кастрюлю.
- Режем мясо мелкими кусочками и возвращаем в бульон, добавляем порезанный кубиками картофель и чернослив. За несколько минут до того, как картофель будет готов, добавляем зеленый горошек.
- Подаем к столу горячим, по желанию можно приправить сметаной.