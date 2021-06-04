Харчо – национальное блюдо грузинской кухни, в переводе означает – говяжий суп. Блюдо готовят на кислой основе – тклапи – пюре из слив ткемали (алычи), с добавлением риса, говядины и грецких орехов. Ткемали иногда заменяют на свежую алычу или соус, гранатовый сок или томатную пасту.
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Как приготовить соус ткемали
- Помойте тщательно алычу, добавьте воду, варите на среднем огне.
- Петрушку, укроп помойте, чеснок очистите, измельчите ножом.
- Перец очистите от косточек, измельчить ножом.
- Мягкую алычу сцедите через сито, измельчите в блендере до состояния пюре.
- Выложите в кастрюлю, добавьте соль, хмели-сунели, кориандр, перемешайте.
- Далее – добавьте масло, зелень чеснок, перец, варите в течение 5 – 7 минут, добавьте сахар, варите до его растворения. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.
Рецепт харчо
- Час: 55 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 247
- Мясо тщательно помойте, просушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками.
Говядина / Фото Pexels
- Выложите в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, периодически снимайте пену, уменьшите огонь. Варите 35 – 40 минут до готовности мяса.
- Рис несколько раз тщательно промойте, в миске с водой замочите на 10 минут, сцедите воду, добавьте в суп, варите в течение 10 минут.
Рис / Фото Pexels
- Лук очистите, нарежьте кубиками.
- Томаты помойте, окуните в миску с кипятком для очищения от кожуры, нарежьте кубиками.
Свежие томаты / Фото Pexels
- Перец помойте, очистите, нарежьте кубиками.
- На разогретую сковороду, добавьте масло, выложите лук. Обжарьте на среднем огне в течение одной минуты. Далее – добавьте томаты, соль, перец, тушите 2 – 3 минуты.
- Чеснок очистите, пропустите через пресс.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Измельченная петрушка / Фото Pexels
- В суп добавьте тушеные томаты, перец, перемешайте.
- Грецкие орехи, очистите, измельчите ножом, выложите в суп, еще варите 5 минут.
- Добавьте лавровый лист, хмели-сунели, чеснок. Накройте крышкой, снимите с огня. Оставьте на 10 минут. По желанию добавьте соус ткемали.
Харчо / Фото Freepik
- Выложите суп в тарелку, задекорируйте петрушкой или кинзой. Приятного аппетита!