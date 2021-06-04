Харчо – национальное блюдо грузинской кухни, в переводе означает – говяжий суп. Блюдо готовят на кислой основе – тклапи – пюре из слив ткемали (алычи), с добавлением риса, говядины и грецких орехов. Ткемали иногда заменяют на свежую алычу или соус, гранатовый сок или томатную пасту.

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Как приготовить соус ткемали

  1. Помойте тщательно алычу, добавьте воду, варите на среднем огне.
  2. Петрушку, укроп помойте, чеснок очистите, измельчите ножом.
  3. Перец очистите от косточек, измельчить ножом.
  4. Мягкую алычу сцедите через сито, измельчите в блендере до состояния пюре.
  5. Выложите в кастрюлю, добавьте соль, хмели-сунели, кориандр, перемешайте.
  6. Далее – добавьте масло, зелень чеснок, перец, варите в течение 5 – 7 минут, добавьте сахар, варите до его растворения. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.

Рецепт харчо 

  • Час: 55 минут
  • Порции: 4 – 5
  • Калорийность на 100 граммов: 247
  1. Мясо тщательно помойте, просушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками.

Говядина / Фото Pexels

  1. Выложите в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, периодически снимайте пену, уменьшите огонь. Варите 35 – 40 минут до готовности мяса.
  2. Рис несколько раз тщательно промойте, в миске  с водой замочите на 10 минут, сцедите воду, добавьте в суп, варите в течение 10 минут.

Рис / Фото Pexels

  1. Лук очистите, нарежьте кубиками.
  2. Томаты помойте, окуните в миску с кипятком для очищения от кожуры, нарежьте кубиками.

Свежие томаты / Фото Pexels

  1. Перец помойте, очистите, нарежьте кубиками.
  2. На разогретую сковороду, добавьте масло, выложите лук. Обжарьте на среднем огне в течение одной минуты. Далее – добавьте томаты, соль, перец, тушите 2 – 3 минуты.
  3. Чеснок очистите, пропустите через пресс.
  4. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Измельченная петрушка / Фото Pexels

  1. В суп добавьте тушеные томаты, перец, перемешайте.
  2. Грецкие орехи, очистите, измельчите ножом, выложите в суп, еще варите 5 минут.
  3. Добавьте лавровый лист, хмели-сунели, чеснок. Накройте крышкой, снимите с огня. Оставьте на 10 минут. По желанию добавьте соус ткемали.

Харчо / Фото Freepik

  1. Выложите суп в тарелку, задекорируйте петрушкой или кинзой. Приятного аппетита!