Харчо – национальное блюдо грузинской кухни, в переводе означает – говяжий суп. Блюдо готовят на кислой основе – тклапи – пюре из слив ткемали (алычи), с добавлением риса, говядины и грецких орехов. Ткемали иногда заменяют на свежую алычу или соус, гранатовый сок или томатную пасту.

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Как приготовить соус ткемали

Ингредиенты:

– 1 килограмм алычи;

– 50 миллилитров воды;

– 80 граммов сахара;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1/4 чайной ложки кориандра;

– 1/2 чайной ложки хмели-сунели;

– 1/4 острого красного перца;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 чайные ложки сахара;

– пучок петрушки;

– пучок кинзы;

– соль.

Помойте тщательно алычу, добавьте воду, варите на среднем огне. Петрушку, укроп помойте, чеснок очистите, измельчите ножом. Перец очистите от косточек, измельчить ножом. Мягкую алычу сцедите через сито, измельчите в блендере до состояния пюре. Выложите в кастрюлю, добавьте соль, хмели-сунели, кориандр, перемешайте. Далее – добавьте масло, зелень чеснок, перец, варите в течение 5 – 7 минут, добавьте сахар, варите до его растворения. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.

Рецепт харчо

Час: 55 минут

55 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 247

Ингредиенты:

– 500 граммов говядины;

– 0,5 стакана риса;

– 1 луковица;

– 1 красный сладкий перец;

– 80 граммов грецких орехов;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 томата;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– петрушка или кинза;

– 1/2 чайной ложки хмели-сунели;

– лавровый лист;

– перец;

– соль.

Мясо тщательно помойте, просушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками.

Говядина / Фото Pexels

Выложите в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения, периодически снимайте пену, уменьшите огонь. Варите 35 – 40 минут до готовности мяса. Рис несколько раз тщательно промойте, в миске с водой замочите на 10 минут, сцедите воду, добавьте в суп, варите в течение 10 минут.

Рис / Фото Pexels

Лук очистите, нарежьте кубиками. Томаты помойте, окуните в миску с кипятком для очищения от кожуры, нарежьте кубиками.

Свежие томаты / Фото Pexels

Перец помойте, очистите, нарежьте кубиками. На разогретую сковороду, добавьте масло, выложите лук. Обжарьте на среднем огне в течение одной минуты. Далее – добавьте томаты, соль, перец, тушите 2 – 3 минуты. Чеснок очистите, пропустите через пресс. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Измельченная петрушка / Фото Pexels

В суп добавьте тушеные томаты, перец, перемешайте. Грецкие орехи, очистите, измельчите ножом, выложите в суп, еще варите 5 минут. Добавьте лавровый лист, хмели-сунели, чеснок. Накройте крышкой, снимите с огня. Оставьте на 10 минут. По желанию добавьте соус ткемали.

Харчо / Фото Freepik