Харчо – національна страва грузинської кухні, що у перекладі означає – яловичий суп. Страву готують на кислій основі – тклапі – пюре зі слив ткемалі (аличі), з додаванням рису, яловичини та волоських горіхів. Ткемалі іноді замінюють на свіжу аличу або соус, гранатовий сік або томатну пасту.

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Як приготувати соус ткемалі

Інгредієнти:

– 1 кілограм аличі;

– 50 мілілітрів води;

– 80 грамів цукру;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 1/4 чайної ложки коріандру;

– 1/2 чайної ложки хмелі-сунелі;

– 1/4 гострого червоного перцю;

– 2 зубчики часнику;

– 3 чайні ложки цукру;

– пучок петрушки;

– пучок кінзи;

– сіль.

Помийте ретельно аличу, додайте воду, варіть на середньому вогні. Петрушку, кріп помийте, часник почистіть, подрібніть ножем. Перець почистіть від кісточок, подрібніть ножем. М'яку аличу зцідіть через сито, подрібніть у блендері до стану пюре. Викладіть у каструлю, додайте сіль, хмелі-сунелі, коріандр, перемішайте. Далі – додайте олію, зелень часник, перець, варіть протягом 5 – 7 хвилин, додайте цукор, варіть до його розтанення. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.

Рецепт харчо

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 4-5

4-5 Калорійність на 100 грамів: 247

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини;

– 0,5 склянки рису;

– 1 цибуля;

– 1 червоний солодкий перець;

– 80 грамів волоських горіхів;

– 2 зубчики часнику;

– 2 томати;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– петрушка або кінза;

– 1/2 чайної ложки хмелі-сунелі;

– лавровий лист;

– перець;

– сіль.

М'ясо ретельно помийте, просушіть паперовим рушником, наріжте кубиками.

Яловичина/ Фото Pexels

Викладіть у каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння, періодично знімайте піну, зменште вогонь. Варіть 35 – 40 хвилин до готовності м'яса. Рис декілька разів ретельно промийте, у мисці з водою замочіть на 10 хвилин, зцідіть воду, додайте у суп, варіть протягом 10 хвилин.



Рис / Фото Pexels

Цибулю почистіть, наріжте кубиками. Томати помийте, занурте у миску з окропом для очищення від шкірки, наріжте кубиками.

Свіжі томати / Фото Pexels

Перець почистіть, наріжте кубиками. На розігріту пательню, додайте олію, викладіть цибулю. Обсмажте на середньому вогні протягом однієї хвилини. Далі – додайте томати, сіль, перець, тушкуйте 2 – 3 хвилини. Часник почистіть, пропустіть через прес. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена петрушка/ Фото Pexels

У суп додайте тушковані томати, перець, перемішайте. Волоські горіхи, почистіть, подрібніть ножем, викладіть у суп, ще варіть 5 хвилин. Додайте лавровий лист, хмелі-сунелі, часник. Накрийте кришкою, зніміть з вогню. Залиште на 10 хвилин. За бажанням додайте соус ткемалі.

Харчо/ Фото Freepik