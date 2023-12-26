Сыр, попкор, пиво – странное соединение, правда? Но вкус оно дает нежнейший! Только раз попробуйте это блюдо – и оно займет главное место в вашем семейном меню.

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Суп с попкорном

Время : 1 час

Порций: 2

Необычный суп / Фото papilot

Ингредиенты:

– 500 миллилитров овощного или куриного бульона;

– 100 грамм консервированной кукурузы;

– 75 грамм сливочного масла;

– 100 грамм светлого пива;

– 2 столовые ложки муки;

– 200 грамм сыра чедер;

– 100 грамм попкорна;

– соль, перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

В кастрюле на медленном огне растопите сливочное масло и добавьте муку. Продолжайте добавлять муку до тех пор, пока не получите гладкую массу. Легкой струйкой влейте пиво, постоянно помешивая. Как только жидкость станет кремовой, добавьте бульон и перемешайте все. Всыпьте в бульон натертый на грубой терке сыр. Немножко проварите суп, периодически помешивая, до полного растворения творога. Отцедите кукурузу и добавьте в суп. В конце приправьте солью, перцем по своему вкусу. Разлейте по мискам и украсьте суп попкорном.

История попкорна: кто и когда начал его готовить

Культура приготовления попкорна приходится на тысячелетие назад. Среди индейских племен в Северной Америке кукуруза была частью рациона и они обнаружили, что горячие камни могут вызвать пузырчатость кукурузы, превращая ее в "попкорн".

Позже попкорн стал популярен в Европе и других частях света. В конце XIX века его начали продавать на улицах американских городов, а в конце 1920-х для посетителей кинотеатров.



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