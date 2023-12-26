Сир, попкор, пиво – дивне поєднання, правда? Але смак воно дає найніжніший! Лиш раз скуштуйте цю страву – і вона посяде чільне місце у вашому родинному меню.
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Суп із попкорном
Час: 1 година
- Порцій: 2
Незвичний суп / Фото papilot
Приготування:
- У каструлі на повільному вогні розтопіть вершкове масло та додайте борошно. Продовжуйте додавати борошно до тих пір, поки не отримаєте гладку масу.
- Легкою цівкою влийте пиво, постійно помішуючи.
- Як тільки рідина стане кремовою, додайте бульйон і все перемішайте.
- Всипте у бульйон натертий на грубій терці сир.
- Трішки проваріть суп, періодично помішуючи, до повного розчинення сиру.
- Відцідіть кукурудзу та додайте до супу.
- В кінці приправте сіллю, перцем до свого смаку.
- Розлийте по мисках і прикрасьте суп попкорном.
Історія попкорну: хто і коли почав його готувати
Культура приготування попкорну припадає на тисячоліття тому. Серед індіанських племен у Північній Америці кукурудза була частиною раціону і вони виявили, що гарячі камені можуть спричинити пухирчатість кукурудзи, перетворюючи її на "попкорн".
Пізніше попкорн став популярним в Європі та інших частинах світу. В кінці XIX століття його почали продавати на вулицях американських міст, а у кінці 1920-х років для відвідувачів кінотеатрів.