Сир, попкор, пиво – дивне поєднання, правда? Але смак воно дає найніжніший! Лиш раз скуштуйте цю страву – і вона посяде чільне місце у вашому родинному меню.

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Суп із попкорном

Час : 1 година

Порцій: 2

Незвичний суп / Фото papilot

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів овочевого чи курячого бульйону;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– 75 грамів вершкового масла;

– 100 грамів світлого пива;

– 2 столові ложки борошна;

– 200 грамів сиру чедер;

– 100 грамів попкорну;

– сіль, перець – на ваш смак.

Приготування:

У каструлі на повільному вогні розтопіть вершкове масло та додайте борошно. Продовжуйте додавати борошно до тих пір, поки не отримаєте гладку масу. Легкою цівкою влийте пиво, постійно помішуючи. Як тільки рідина стане кремовою, додайте бульйон і все перемішайте. Всипте у бульйон натертий на грубій терці сир. Трішки проваріть суп, періодично помішуючи, до повного розчинення сиру. Відцідіть кукурудзу та додайте до супу. В кінці приправте сіллю, перцем до свого смаку. Розлийте по мисках і прикрасьте суп попкорном.

Історія попкорну: хто і коли почав його готувати

Культура приготування попкорну припадає на тисячоліття тому. Серед індіанських племен у Північній Америці кукурудза була частиною раціону і вони виявили, що гарячі камені можуть спричинити пухирчатість кукурудзи, перетворюючи її на "попкорн".

Пізніше попкорн став популярним в Європі та інших частинах світу. В кінці XIX століття його почали продавати на вулицях американських міст, а у кінці 1920-х років для відвідувачів кінотеатрів.



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