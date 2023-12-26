Такого оригинального блюда вы еще не пробовали: как приготовить суп с попкорном

26 декабря 2023, 17:12
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Источник:

papilot

Что поднимет настроение в конце тяжелого года? Свежий попкорн под хороший фильм или новое необычное блюдо на ужин. К примеру, яркий американский суп. И, конечно же, с попкорном!

Сыр, попкор, пиво – странное соединение, правда? Но вкус оно дает нежнейший! Только раз попробуйте это блюдо – и оно займет главное место в вашем семейном меню.

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Суп с попкорном

  • Время: 1 час

  • Порций: 2

Необычный суп / Фото papilot

Ингредиенты:
– 500 миллилитров овощного или куриного бульона;
– 100 грамм консервированной кукурузы;
– 75 грамм сливочного масла;
– 100 грамм светлого пива;
– 2 столовые ложки муки;
– 200 грамм сыра чедер;
– 100 грамм попкорна;
– соль, перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. В кастрюле на медленном огне растопите сливочное масло и добавьте муку. Продолжайте добавлять муку до тех пор, пока не получите гладкую массу.
  2. Легкой струйкой влейте пиво, постоянно помешивая.
  3. Как только жидкость станет кремовой, добавьте бульон и перемешайте все.
  4. Всыпьте в бульон натертый на грубой терке сыр.
  5. Немножко проварите суп, периодически помешивая, до полного растворения творога.
  6. Отцедите кукурузу и добавьте в суп.
  7. В конце приправьте солью, перцем по своему вкусу.
  8. Разлейте по мискам и украсьте суп попкорном.

История попкорна: кто и когда начал его готовить

Культура приготовления попкорна приходится на тысячелетие назад. Среди индейских племен в Северной Америке кукуруза была частью рациона и они обнаружили, что горячие камни могут вызвать пузырчатость кукурузы, превращая ее в "попкорн".

Позже попкорн стал популярен в Европе и других частях света. В конце XIX века его начали продавать на улицах американских городов, а в конце 1920-х для посетителей кинотеатров.
 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська