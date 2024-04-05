Суп – универсальное блюдо, которое готовят в каждой стране мира. Из сезонных продуктов можно приготовить множество вкусных блюд. Вкусно 24 собрал несколько идей для особых вкусностей.
Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге
Сливочный суп из брокколи с гренками
- Время: 1 час
- Порций: 4
Очень вкусно / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Лук нарежьте мелкими кубиками, а зеленую часть лука-порея ломтиками.
- Затем обжарьте ингредиенты в разогретом масле на сковороде.
- Тщательно вымойте морковь и нарежьте ее брусочками.
- Добавьте к овощам и продолжайте жарить.
- Сварите овощной бульон в кастрюле.
- Добавьте к нему нарезанный кубиками картофель.
- Продолжайте варить на медленном огне.
- Затем добавьте обжаренные овощи и соцветия брокколи. Приправьте суп солью и перцем.
- Продолжайте варить, пока овощи не станут мягкими.
- В заключение добавьте в суп плавленый сыр и сливки. Ингредиенты размельчите блендером до получения однородной консистенции.
- Подавайте крем с гренками.
Весенний суп минестроне
- Время: 1 час
- Порций: 4
Особое блюдо / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- В большой кастрюле обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук.
- Добавьте мелко натертый чеснок и очищенный и нарезанный кубиками картофель и немного обжарьте.
- Влейте бульон и доведите до кипения.
- Добавьте лавровый лист и зелень.
- Добавить макароны и варить примерно 5 минут.
- Добавьте консервированную белую фасоль вместе со всей жидкостью.
- Снова доведите до кипения, затем варите примерно 2 – 3 минуты.
- Добавьте мелко нашинкованную капусту, затем небольшие соцветия брокколи и нарезанные цуккини и доведите до кипения.
- Тем временем помойте зеленую фасоль и добавьте в суп.
- Варить около 3 минут, пока все овощи не станут мягкими.
- Приправьте суп солью и молотым перцем из мясорубки.
- Добавить измельченный базилик, половину тертого сыра.
- Перемешайте и снимите суп из огня.
- Подавайте с остальным пармезаном и дополнительным оливковым маслом, если хотите.
Суп из шпината
- Время: 1 час
- Порций: 4
Вам понравится этот вкус / Фото kwestiasmaku
Приготовление:
- В широкой кастрюле обжарьте нарезанный кубиками лук.
- Срежьте зеленые листья лука-порея.
- Белую и светло-зеленую части разрежьте вдоль пополам, тщательно промойте, затем нарежьте ломтиками.
- Добавьте в кастрюлю, посолите и поперчите и жарьте, периодически помешивая примерно 2 – 3 минуты.
- Добавьте очищенную и натертую морковь и жарьте, помешивая, около 2 минут.
- Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель и снова жарьте 2 минуты, периодически помешивая.
- Влейте горячий бульон, добавьте лавровый лист и душистый перец и доведите до кипения.
- Накройте крышкой и готовьте примерно 10 – 15 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Добавьте в суп плавленый творог и полностью его растопите, помешивая.
- Снимите суп с огня, добавьте промытый шпинат, всыпьте в суп и перемешайте.
- Подавайте со сваренным вкрутую яйцом.