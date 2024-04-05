Суп – универсальное блюдо, которое готовят в каждой стране мира. Из сезонных продуктов можно приготовить множество вкусных блюд. Вкусно 24 собрал несколько идей для особых вкусностей.

Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге

Сливочный суп из брокколи с гренками

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Суп с брокколиОчень вкусно / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Лук нарежьте мелкими кубиками, а зеленую часть лука-порея ломтиками.
  2. Затем обжарьте ингредиенты в разогретом масле на сковороде.
  3. Тщательно вымойте морковь и нарежьте ее брусочками.
  4. Добавьте к овощам и продолжайте жарить.
  5. Сварите овощной бульон в кастрюле.
  6. Добавьте к нему нарезанный кубиками картофель.
  7. Продолжайте варить на медленном огне.
  8. Затем добавьте обжаренные овощи и соцветия брокколи. Приправьте суп солью и перцем.
  9. Продолжайте варить, пока овощи не станут мягкими.
  10. В заключение добавьте в суп плавленый сыр и сливки. Ингредиенты размельчите блендером до получения однородной консистенции.
  11. Подавайте крем с гренками.

Весенний суп минестроне

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Суп МинистронеОсобое блюдо / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. В большой кастрюле обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук.
  2. Добавьте мелко натертый чеснок и очищенный и нарезанный кубиками картофель и немного обжарьте.
  3. Влейте бульон и доведите до кипения.
  4. Добавьте лавровый лист и зелень.
  5. Добавить макароны и варить примерно 5 минут.
  6. Добавьте консервированную белую фасоль вместе со всей жидкостью.
  7. Снова доведите до кипения, затем варите примерно 2 – 3 минуты.
  8. Добавьте мелко нашинкованную капусту, затем небольшие соцветия брокколи и нарезанные цуккини и доведите до кипения.
  9. Тем временем помойте зеленую фасоль и добавьте в суп.
  10. Варить около 3 минут, пока все овощи не станут мягкими.
  11. Приправьте суп солью и молотым перцем из мясорубки.
  12. Добавить измельченный базилик, половину тертого сыра.
  13. Перемешайте и снимите суп из огня.
  14. Подавайте с остальным пармезаном и дополнительным оливковым маслом, если хотите.

Суп из шпината

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Шпинатный суп из шпинатаВам понравится этот вкус / Фото kwestiasmaku

Приготовление:

  1. В широкой кастрюле обжарьте нарезанный кубиками лук.
  2. Срежьте зеленые листья лука-порея.
  3. Белую и светло-зеленую части разрежьте вдоль пополам, тщательно промойте, затем нарежьте ломтиками.
  4. Добавьте в кастрюлю, посолите и поперчите и жарьте, периодически помешивая примерно 2 – 3 минуты.
  5. Добавьте очищенную и натертую морковь и жарьте, помешивая, около 2 минут.
  6. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель и снова жарьте 2 минуты, периодически помешивая.
  7. Влейте горячий бульон, добавьте лавровый лист и душистый перец и доведите до кипения.
  8. Накройте крышкой и готовьте примерно 10 – 15 минут, пока овощи не станут мягкими.
  9. Добавьте в суп плавленый творог и полностью его растопите, помешивая.
  10. Снимите суп с огня, добавьте промытый шпинат, всыпьте в суп и перемешайте.
  11. Подавайте со сваренным вкрутую яйцом.