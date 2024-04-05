Суп – універсальна страва, яку готують у кожній країні світу. Із сезонних продуктів можна приготувати силу-силенну смачних наїдків. Смачно 24 зібрав кілька ідей для особливих смаколиків.

Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Вершковий суп з брокколі з грінками

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Суп з броколіДуже смачно / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а зелену частину цибулі-порею скибочками.
  2. Потім обсмажте інгредієнти в розігрітій олії на сковороді.
  3. Ретельно вимийте моркву і наріжте її брусочками.
  4. Додайте до овочів і продовжуйте смажити.
  5. Зваріть овочевий бульйон в каструлі.
  6. Додайте до нього нарізану кубиками картоплю. Продовжуйте варити на повільному вогні.
  7. Потім додайте обсмажені овочі та суцвіття брокколі. Приправте суп сіллю і перцем.
  8. Продовжуйте варити, поки овочі не стануть м’якими.
  9. На завершення додайте в суп плавлений сир і вершки.
  10. Інгредієнти подрібніть блендером до отримання однорідної консистенції.
  11. Подавайте крем з грінками.

Весняний суп мінестроне

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Суп МіністронеОсоблива страва / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. У великій каструлі обсмажте на оливковій олії нарізану кубиками цибулю.
  2. Додайте дрібно натертий часник та очищену і нарізану кубиками картоплю і трохи обсмажте.
  3. Влийте бульйон і доведіть до кипіння. Додайте лавровий лист і зелень.
  4. Додати макарони і варіть приблизно 5 хвилин.
  5. Додайте консервовану білу квасолю разом з усією рідиною. Знову доведіть до кипіння, потім варіть приблизно 2 – 3 хвилини.
  6. Додайте дрібно нашатковану капусту, потім невеликі суцвіття брокколі та нарізані цукіні й доведіть до кипіння.
  7. Тим часом помийте зелену квасолю та додайте у суп.
  8. Варіть близько 3 хвилин, поки всі овочі не стануть м’якими.
  9. Приправте суп сіллю і меленим перцем з м'ясорубки.
  10. Додати подрібнений базилік, половину тертого сиру.
  11. Перемішайте і зніміть суп з вогню.
  12. Подавайте з рештою пармезану та додатковою оливковою олією, якщо хочете.

Суп зі шпинату

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Шпинатний супВам сподобається цей смак / Фото kwestiasmaku

Приготування:

  1. У широкій каструлі обсмажте нарізану кубиками цибулю.
  2. Зріжте зелене листя цибулі-порею.
  3. Білу і світло-зелену частини розріжте уздовж навпіл, ретельно промийте, потім наріжте скибочками.
  4. Додайте в каструлю, посоліть і поперчіть і смажте, періодично помішуючи, приблизно 2 – 3 хвилини.
  5. Додайте очищену і натерту моркву і смажте, помішуючи, близько 2 хвилин.
  6. Додайте очищену і нарізану кубиками картоплю і знову смажте 2 хвилини, періодично помішуючи.
  7. Влийте гарячий бульйон, додайте лавровий лист і духмяний перець і доведіть до кипіння.
  8. Накрийте кришкою і готуйте приблизно 10 – 15 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
  9. Додайте в суп плавлений сир і повністю його розтопіть, помішуючи.
  10. Зніміть суп з вогню, додайте промитий шпинат, всипте в суп і перемішайте.
  11. Подавайте зі звареним круто яйцем.