Суп – універсальна страва, яку готують у кожній країні світу. Із сезонних продуктів можна приготувати силу-силенну смачних наїдків. Смачно 24 зібрав кілька ідей для особливих смаколиків.

Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Вершковий суп з брокколі з грінками

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Дуже смачно / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 500 грамів брокколі;

– 240 грамів картоплі середнього розміру;

– 50 грамів моркви;

– 100 грамів цибулі;

– 50 грамів цибулі-порею;

– 50 мілілітрів олії;

– 1000 літр овочевого бульйону;

– 50 грамів вершків (12%);

– 100 грамів плавленого вершкового сиру;

– 50 грамів грінок.

Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготування:

Цибулю наріжте дрібними кубиками, а зелену частину цибулі-порею скибочками. Потім обсмажте інгредієнти в розігрітій олії на сковороді. Ретельно вимийте моркву і наріжте її брусочками. Додайте до овочів і продовжуйте смажити. Зваріть овочевий бульйон в каструлі. Додайте до нього нарізану кубиками картоплю. Продовжуйте варити на повільному вогні. Потім додайте обсмажені овочі та суцвіття брокколі. Приправте суп сіллю і перцем. Продовжуйте варити, поки овочі не стануть м’якими. На завершення додайте в суп плавлений сир і вершки. Інгредієнти подрібніть блендером до отримання однорідної консистенції. Подавайте крем з грінками.

Весняний суп мінестроне

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Особлива страва / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 4 столові ложки оливкової олії;

– пів цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 3 молоді картоплини;

– 2 літри бульйону;

– лавровий лист і запашний перець до смаку;

– 4 столові ложки дрібних макаронів;

– 1 банка білої квасолі;

– 2 склянки нашаткованої молодої зеленої капусти;

– 1/3 брокколі;

– пів цукіні;

– 50 грамів зеленої квасолі;

– подрібнений базилік (приблизно 2 столові ложки);

– 4 столові ложки дрібно натертого пармезану.

Приготування:

У великій каструлі обсмажте на оливковій олії нарізану кубиками цибулю. Додайте дрібно натертий часник та очищену і нарізану кубиками картоплю і трохи обсмажте. Влийте бульйон і доведіть до кипіння. Додайте лавровий лист і зелень. Додати макарони і варіть приблизно 5 хвилин. Додайте консервовану білу квасолю разом з усією рідиною. Знову доведіть до кипіння, потім варіть приблизно 2 – 3 хвилини. Додайте дрібно нашатковану капусту, потім невеликі суцвіття брокколі та нарізані цукіні й доведіть до кипіння. Тим часом помийте зелену квасолю та додайте у суп. Варіть близько 3 хвилин, поки всі овочі не стануть м’якими. Приправте суп сіллю і меленим перцем з м'ясорубки. Додати подрібнений базилік, половину тертого сиру. Перемішайте і зніміть суп з вогню. Подавайте з рештою пармезану та додатковою оливковою олією, якщо хочете.

Суп зі шпинату

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Вам сподобається цей смак / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 3 картоплини;

– 1 літр овочевого бульйону;

– 1 лавровий лист і запашний перець;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 100 грамів шпинату;

– 4 яйця.

Приготування:

У широкій каструлі обсмажте нарізану кубиками цибулю. Зріжте зелене листя цибулі-порею. Білу і світло-зелену частини розріжте уздовж навпіл, ретельно промийте, потім наріжте скибочками. Додайте в каструлю, посоліть і поперчіть і смажте, періодично помішуючи, приблизно 2 – 3 хвилини. Додайте очищену і натерту моркву і смажте, помішуючи, близько 2 хвилин. Додайте очищену і нарізану кубиками картоплю і знову смажте 2 хвилини, періодично помішуючи. Влийте гарячий бульйон, додайте лавровий лист і духмяний перець і доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і готуйте приблизно 10 – 15 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Додайте в суп плавлений сир і повністю його розтопіть, помішуючи. Зніміть суп з вогню, додайте промитий шпинат, всипте в суп і перемішайте. Подавайте зі звареним круто яйцем.

Цікаві лайфхаки: як правильно смажити на олії.