Суп – універсальна страва, яку готують у кожній країні світу. Із сезонних продуктів можна приготувати силу-силенну смачних наїдків. Смачно 24 зібрав кілька ідей для особливих смаколиків.
Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті
Вершковий суп з брокколі з грінками
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Дуже смачно / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, а зелену частину цибулі-порею скибочками.
- Потім обсмажте інгредієнти в розігрітій олії на сковороді.
- Ретельно вимийте моркву і наріжте її брусочками.
- Додайте до овочів і продовжуйте смажити.
- Зваріть овочевий бульйон в каструлі.
- Додайте до нього нарізану кубиками картоплю. Продовжуйте варити на повільному вогні.
- Потім додайте обсмажені овочі та суцвіття брокколі. Приправте суп сіллю і перцем.
- Продовжуйте варити, поки овочі не стануть м’якими.
- На завершення додайте в суп плавлений сир і вершки.
- Інгредієнти подрібніть блендером до отримання однорідної консистенції.
- Подавайте крем з грінками.
Весняний суп мінестроне
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Особлива страва / Фото kwestia smaku
Приготування:
- У великій каструлі обсмажте на оливковій олії нарізану кубиками цибулю.
- Додайте дрібно натертий часник та очищену і нарізану кубиками картоплю і трохи обсмажте.
- Влийте бульйон і доведіть до кипіння. Додайте лавровий лист і зелень.
- Додати макарони і варіть приблизно 5 хвилин.
- Додайте консервовану білу квасолю разом з усією рідиною. Знову доведіть до кипіння, потім варіть приблизно 2 – 3 хвилини.
- Додайте дрібно нашатковану капусту, потім невеликі суцвіття брокколі та нарізані цукіні й доведіть до кипіння.
- Тим часом помийте зелену квасолю та додайте у суп.
- Варіть близько 3 хвилин, поки всі овочі не стануть м’якими.
- Приправте суп сіллю і меленим перцем з м'ясорубки.
- Додати подрібнений базилік, половину тертого сиру.
- Перемішайте і зніміть суп з вогню.
- Подавайте з рештою пармезану та додатковою оливковою олією, якщо хочете.
Суп зі шпинату
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Вам сподобається цей смак / Фото kwestiasmaku
Приготування:
- У широкій каструлі обсмажте нарізану кубиками цибулю.
- Зріжте зелене листя цибулі-порею.
- Білу і світло-зелену частини розріжте уздовж навпіл, ретельно промийте, потім наріжте скибочками.
- Додайте в каструлю, посоліть і поперчіть і смажте, періодично помішуючи, приблизно 2 – 3 хвилини.
- Додайте очищену і натерту моркву і смажте, помішуючи, близько 2 хвилин.
- Додайте очищену і нарізану кубиками картоплю і знову смажте 2 хвилини, періодично помішуючи.
- Влийте гарячий бульйон, додайте лавровий лист і духмяний перець і доведіть до кипіння.
- Накрийте кришкою і готуйте приблизно 10 – 15 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
- Додайте в суп плавлений сир і повністю його розтопіть, помішуючи.
- Зніміть суп з вогню, додайте промитий шпинат, всипте в суп і перемішайте.
- Подавайте зі звареним круто яйцем.