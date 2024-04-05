Международный день супа: подборка легких весенних блюд из сезонных продуктов
5 апреля 2024, 06:30Читати новину українською
Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля. Это прекрасная возможность приготовить первое блюдо и порадовать родных сезонными овощами.
Суп – универсальное блюдо, которое готовят в каждой стране мира. Из сезонных продуктов можно приготовить множество вкусных блюд. Вкусно 24 собрал несколько идей для особых вкусностей.
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Сливочный суп из брокколи с гренками
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 500 грамм брокколи;
– 240 грамм картофеля среднего размера;
– 50 грамм моркови;
– 100 грамм лука;
– 50 грамм лука-порея;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 1000 литр овощного бульона;
– 50 грамм сливок (12%);
– 100 грамм плавленого сливочного сыра;
– 50 грамм гренок. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Лук нарежьте мелкими кубиками, а зеленую часть лука-порея ломтиками.
- Затем обжарьте ингредиенты в разогретом масле на сковороде.
- Тщательно вымойте морковь и нарежьте ее брусочками.
- Добавьте к овощам и продолжайте жарить.
- Сварите овощной бульон в кастрюле.
- Добавьте к нему нарезанный кубиками картофель.
- Продолжайте варить на медленном огне.
- Затем добавьте обжаренные овощи и соцветия брокколи. Приправьте суп солью и перцем.
- Продолжайте варить, пока овощи не станут мягкими.
- В заключение добавьте в суп плавленый сыр и сливки. Ингредиенты размельчите блендером до получения однородной консистенции.
- Подавайте крем с гренками.
Весенний суп минестроне
- Время: 1 час
- Порций: 4
– пол луковицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 3 молодых картофелины;
– 2 литра бульона;
– лавровый лист и душистый перец по вкусу;
– 4 столовые ложки мелких макарон;
– 1 банка белой фасоли;
– 2 стакана нашинкованной молодой зеленой капусты;
– 1/3 брокколи;
– пол цуккини;
– 50 грамм зеленой фасоли;
– измельченный базилик (приблизительно 2 столовые ложки);
– 4 столовые ложки мелко натертого пармезана.
Приготовление:
- В большой кастрюле обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук.
- Добавьте мелко натертый чеснок и очищенный и нарезанный кубиками картофель и немного обжарьте.
- Влейте бульон и доведите до кипения.
- Добавьте лавровый лист и зелень.
- Добавить макароны и варить примерно 5 минут.
- Добавьте консервированную белую фасоль вместе со всей жидкостью.
- Снова доведите до кипения, затем варите примерно 2 – 3 минуты.
- Добавьте мелко нашинкованную капусту, затем небольшие соцветия брокколи и нарезанные цуккини и доведите до кипения.
- Тем временем помойте зеленую фасоль и добавьте в суп.
- Варить около 3 минут, пока все овощи не станут мягкими.
- Приправьте суп солью и молотым перцем из мясорубки.
- Добавить измельченный базилик, половину тертого сыра.
- Перемешайте и снимите суп из огня.
- Подавайте с остальным пармезаном и дополнительным оливковым маслом, если хотите.
Суп из шпината
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 3 картофелины;
– 1 литр овощного бульона;
– 1 лавровый лист и душистый перец;
– 100 грамм плавленого сыра;
– 100 грамм шпината;
– 4 яйца.
Приготовление:
- В широкой кастрюле обжарьте нарезанный кубиками лук.
- Срежьте зеленые листья лука-порея.
- Белую и светло-зеленую части разрежьте вдоль пополам, тщательно промойте, затем нарежьте ломтиками.
- Добавьте в кастрюлю, посолите и поперчите и жарьте, периодически помешивая примерно 2 – 3 минуты.
- Добавьте очищенную и натертую морковь и жарьте, помешивая, около 2 минут.
- Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель и снова жарьте 2 минуты, периодически помешивая.
- Влейте горячий бульон, добавьте лавровый лист и душистый перец и доведите до кипения.
- Накройте крышкой и готовьте примерно 10 – 15 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Добавьте в суп плавленый творог и полностью его растопите, помешивая.
- Снимите суп с огня, добавьте промытый шпинат, всыпьте в суп и перемешайте.
- Подавайте со сваренным вкрутую яйцом.