Легкий изыск в каждой ложке: рецепт ароматного супа минестроне
Источник:ВВС Food
Суп – это блюдо, которое мы потребляем почти каждый день. Минестроне – это опция, которая покорит вас с первой ложки и обязательно войдет в ваш ежедневный кулинарный арсенал.
Если хочется чего-нибудь горячего и сытного, суп минестроне станет одним из лучших вариантов. Готовить его очень просто, а искать особые ингредиенты не нужно.
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Легкий рецепт супа минестроне
Время: до 1 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 лук (мелко нарезанный);
– 1 – 2 тонко нарезанные палочки сельдерея (по желанию);
– 400 грамм нарезанных помидоров;
– 1 кубик куриного или овощного бульона;
– 1 чайная ложка сушеных трав или орегано;
– три стакана смеси овощей;
– 400 грамм консервированной фасоли (промытой и просушенной);
– стакан вареных макарон или риса;
– тертый сыр;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В большую кастрюлю наливаем масло, обжариваем лук и сельдерей в течение 5 минут.
- Добавляем помидоры, воду, бульонный кубик, сушеные травы, смесь овощей и доводим до кипения.
- Варим 5 минут, периодически помешивая.
- Когда овощи размякнут, добавляем фасоль и макароны. Тушим еще 5 минут.
- Приправляем суп солью и перцем.
- Подаем в глубоких тарелках, перед подачей посыпаем суп тертым сыром.
Приятного аппетита!