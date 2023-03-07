Если хочется чего-нибудь горячего и сытного, суп минестроне станет одним из лучших вариантов. Готовить его очень просто, а искать особые ингредиенты не нужно.

Кстати Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам

Легкий рецепт супа минестроне

Время: до 1 часа

Порций: 4

Ингредиенты: – 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 лук (мелко нарезанный);

– 1 – 2 тонко нарезанные палочки сельдерея (по желанию);

– 400 грамм нарезанных помидоров;

– 1 кубик куриного или овощного бульона;

– 1 чайная ложка сушеных трав или орегано;

– три стакана смеси овощей;

– 400 грамм консервированной фасоли (промытой и просушенной);

– стакан вареных макарон или риса;

– тертый сыр;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В большую кастрюлю наливаем масло, обжариваем лук и сельдерей в течение 5 минут.

Добавляем помидоры, воду, бульонный кубик, сушеные травы, смесь овощей и доводим до кипения.

Варим 5 минут, периодически помешивая.

Когда овощи размякнут, добавляем фасоль и макароны. Тушим еще 5 минут.

Приправляем суп солью и перцем.

Подаем в глубоких тарелках, перед подачей посыпаем суп тертым сыром.

Приятного аппетита!