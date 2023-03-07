Если хочется чего-нибудь горячего и сытного, суп минестроне станет одним из лучших вариантов. Готовить его очень просто, а искать особые ингредиенты не нужно.

Кстати Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам

Легкий рецепт супа минестроне

Время: до 1 часа

Порций: 4

Приготовление:

  • В большую кастрюлю наливаем масло, обжариваем лук и сельдерей в течение 5 минут.
  • Добавляем помидоры, воду, бульонный кубик, сушеные травы, смесь овощей и доводим до кипения.
  • Варим 5 минут, периодически помешивая.
  • Когда овощи размякнут, добавляем фасоль и макароны. Тушим еще 5 минут.
  • Приправляем суп солью и перцем.
  • Подаем в глубоких тарелках, перед подачей посыпаем суп тертым сыром.

Приятного аппетита!