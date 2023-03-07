Если хочется чего-нибудь горячего и сытного, суп минестроне станет одним из лучших вариантов. Готовить его очень просто, а искать особые ингредиенты не нужно.
Кстати Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам
Легкий рецепт супа минестроне
Время: до 1 часа
Порций: 4
Приготовление:
- В большую кастрюлю наливаем масло, обжариваем лук и сельдерей в течение 5 минут.
- Добавляем помидоры, воду, бульонный кубик, сушеные травы, смесь овощей и доводим до кипения.
- Варим 5 минут, периодически помешивая.
- Когда овощи размякнут, добавляем фасоль и макароны. Тушим еще 5 минут.
- Приправляем суп солью и перцем.
- Подаем в глубоких тарелках, перед подачей посыпаем суп тертым сыром.
Приятного аппетита!