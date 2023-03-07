Якщо хочеться чогось гарячого та ситного, суп мінестроне стане одним з найкращих варіантів. Готувати його дуже просто, а шукати особливі інгредієнти не потрібно.

До речі Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами

Легкий рецепт супу мінестроне

Час: до 1 години

Порцій: 4

Інгредієнти: – 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 цибулина (дрібно нарізана);

– 1 – 2 тонко нарізані палички селери (за бажанням);

– 400 грамів нарізаних помідорів;

– 1 кубик курячого або овочевого бульйону;

– 1 чайна ложка сушених трав або орегано;

– три склянки суміші овочів;

– 400 грамів консервованої квасолі (промитої та просушеної);

– склянка варених макаронів або рису;

– тертий сир;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У велику каструлю наливаємо олію, обсмажуємо цибулю та селеру впродовж 5 хвилин.

Додаємо помідори, воду, бульйонний кубик, сушені трави, суміш овочів та доводимо до кипіння.

Варимо 5 хвилин, періодично помішуючи.

Коли овочі розм'якнуть, додаємо квасолю та макарони. Тушкуємо ще 5 хвилин.

Приправляємо суп сіллю та перцем.

Подаємо у глибоких тарілках, перед подачею посипаємо суп тертим сиром.

Смачного!