Якщо хочеться чогось гарячого та ситного, суп мінестроне стане одним з найкращих варіантів. Готувати його дуже просто, а шукати особливі інгредієнти не потрібно.

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Легкий рецепт супу мінестроне

Час: до 1 години

Порцій: 4

Приготування:

  • У велику каструлю наливаємо олію, обсмажуємо цибулю та селеру впродовж 5 хвилин.
  • Додаємо помідори, воду, бульйонний кубик, сушені трави, суміш овочів та доводимо до кипіння.
  • Варимо 5 хвилин, періодично помішуючи.
  • Коли овочі розм'якнуть, додаємо квасолю та макарони. Тушкуємо ще 5 хвилин.
  • Приправляємо суп сіллю та перцем.
  • Подаємо у глибоких тарілках, перед подачею посипаємо суп тертим сиром.

Смачного!