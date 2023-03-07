Якщо хочеться чогось гарячого та ситного, суп мінестроне стане одним з найкращих варіантів. Готувати його дуже просто, а шукати особливі інгредієнти не потрібно.
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Легкий рецепт супу мінестроне
Час: до 1 години
Порцій: 4
Приготування:
- У велику каструлю наливаємо олію, обсмажуємо цибулю та селеру впродовж 5 хвилин.
- Додаємо помідори, воду, бульйонний кубик, сушені трави, суміш овочів та доводимо до кипіння.
- Варимо 5 хвилин, періодично помішуючи.
- Коли овочі розм'якнуть, додаємо квасолю та макарони. Тушкуємо ще 5 хвилин.
- Приправляємо суп сіллю та перцем.
- Подаємо у глибоких тарілках, перед подачею посипаємо суп тертим сиром.
Смачного!