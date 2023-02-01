Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво предлагает попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут!

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Он получается густым, сытным и очень вкусным. Идеальный вариант для обеда в холодные зимние дни.

Рецепт супа харчо

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • На разогретой сковороде обжариваем нарезанное тонкими полосками куриное мясо. Добавляем специи: зиру, паприку, соль, перец и перемешиваем.
  • Добавляем нарезанный кубиками лук, чеснок, чили и жарим.
  • Нарезаем томаты кубиками – отправляем в остальные ингредиенты и перемешиваем.
  • Вливаем воду, доводим до кипения и высыпаем рис. Сдабриваем томатной пастой, соусом ткемали. Варим до готовности риса.
  • Преодолеваем мелко нарезанные грецкие орехи и посыпаем кинзой (по желанию).
  • Суп получится густым, если вы любите редкий – добавьте больше воды.

Приятного тебе аппетита!