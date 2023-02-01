Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво предлагает попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут!

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Он получается густым, сытным и очень вкусным. Идеальный вариант для обеда в холодные зимние дни.

Рецепт супа харчо

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного бедра;

– 3 грамма звезды;

– 3 грамма паприки;

– 3 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– оливковое масло.

Для супа:

– 20 граммов лука;

– 5 зубчиков чеснока;

– 150 граммов помидоров;

– 10 граммов чили;

– рис;

– 500 миллилитров воды;

– 20 граммов томатной пасты;

– 100 граммов ткемали;

– 20 граммов грецких орехов.

Приготовление:

На разогретой сковороде обжариваем нарезанное тонкими полосками куриное мясо. Добавляем специи: зиру, паприку, соль, перец и перемешиваем.

Добавляем нарезанный кубиками лук, чеснок, чили и жарим.

Нарезаем томаты кубиками – отправляем в остальные ингредиенты и перемешиваем.

Вливаем воду, доводим до кипения и высыпаем рис. Сдабриваем томатной пастой, соусом ткемали. Варим до готовности риса.

Преодолеваем мелко нарезанные грецкие орехи и посыпаем кинзой (по желанию).

Суп получится густым, если вы любите редкий – добавьте больше воды.

Приятного тебе аппетита!